Eeuwelinge Germaine Desaver in de bloemetjes gezet

In woonzorgcentrum Sint-Bernardus vierde Germaine Desaver haar 100ste verjaardag. Wanneer de Harmonie Nu of Nooit de muzikale aftrap kwam geven voor haar verjaardagsfeest met een aantal van haar favoriete deuntjes, was Germaine compleet verrast.

Germaine werd op 30 oktober geboren in De Panne en groeide op in Hotel Excelsior, de zaak van haar ouders. “Dat was toen nog het oude hotel Excelsior, want enkele jaren later verhuisde de familie naar de nieuwbouw in de Zeelaan, waar nu Ici Paris XL is”, vertelt Germaines neef, Louis Burki. “Germaine had nog een oudere zus, en ze leken toen als twee druppels water op elkaar. Haar zus is al enkele jaren geleden gestorven, net als haar broer. Ook van haar man, Lucien Vandevelde, heeft ze in 2016 afscheid moeten nemen.”

Tante Trappist

Rond de jaren 1950 besliste Germaine om samen met haar man Julien uit te wijken naar het toenmalige Belgisch Congo. Lucien ruilde zijn baan bij de Belgische politie in voor een job bij Les travaux publics in Congo. Aan dat avontuur kwam zo’n 10 jaar later abrupt een einde, toen er alsmaar meer kritiek kwam op de internationale dekolonisatie. Sinds de jaren 1960 hebben Germaine en Lucien De Panne niet meer verlaten. Kinderen had het koppel niet, maar bij Germaine was iedereen altijd welkom. “Bij tante kon de familie altijd terecht voor de opvang van de kinderen”, weet Louis Burki. “Ze is echt een familiemens en iedereen kent haar vooral als tante Jet of tante Trappist. Daar lachen we graag mee, omdat ze elke dag haar trappist drinkt. Vroeger, toen dat bier nog niet gefilterd werd, stond ze erop om altijd het onderste uit de fles – het bezinksel – op te drinken. Nog altijd zegt ze: dat zijn mijn vitamientjes, en dat is misschien wel haar geheim om 100 jaar te worden…”

Germaine woont nu drie jaar in wzc Sint-Bernardus, en heeft het daar best naar haar zin. Haar neven en achterneven wisselen elkaar af om Germaine mee te nemen naar de zeedijk of een terrasje om samen een glas te drinken of een portie mosselen te eten. (MVO)