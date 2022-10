Eeuwelinge Gaby Demuijnck blijft altijd positief

Burgemeester Geert Vanden Broucke kwam met een delegatie van het schepencollege de honderdste verjaardag vieren van Gaby Demuijnck, samen met haar kinderen en kleinkinderen in het wzc Ten Anker.

Gaby Demuijnck zag op 21 oktober 1922 het levenslicht in Koolskamp. Voor haar huwelijk met Remi Neyrinck woonde ze in de streek rond Tielt/Ardooie. Samen met haar man woonde en werkte ze op een boerderij in Ramskapelle. Helaas werd Remi ziek waarna Gaby gedurende vijf jaar de zorg voor haar dierbare echtgenoot op zich nam. Geen gemakkelijke opdracht maar ze deed het met veel liefde en toewijding. Toen haar man op 53-jarige leeftijd stierf, stond Gaby er als 47-jarige weduwe alleen voor met vier kinderen.

Nadat ze door de uitbreiding van de E40 onteigend werd, moest ze ook nog haar boerderij verlaten. Een bijzonder moeilijke periode voor haar en de kinderen. Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en deed haar uiterste best om het gezin te blijven onderhouden. Ze verhuisde samen met haar kinderen naar Westende.

In juni 2015 nam Gaby Demuijnck haar intrek in het woonzorgcentrum Ten Anker. Ze is er zeer gelukkig en ze wordt er omringd met liefdevolle zorg door personeel en medebewoners. “Ik breng er in mijn kamer de tijd door met het oplossen van kruiswoordraadsels en woordzoekers. Je mag me ook altijd storen voor de gymnastiek en de breiclub”, zegt de kranige 100-jarige.

Niet klagen

“Mijn geheim om 100 jaar te worden?”, herhaalt Gaby onze vraag. “Een goede relatie met en de nodige steun van de kinderen helpen veel. Verder positief blijven, niet te veel klagen en zeker niet bang zijn om te werken en goedgehumeurd blijven, ook al gaat het eens minder. Morgen komt steeds een andere dag!” (PG)