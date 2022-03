Eeuwelinge Alida Biebauw: “Af en toe een elixirtje helpt”

Afgelopen woensdag 9 maart vierde Alida Biebauw samen met haar kinderen haar honderdste verjaardag in haar huisje in de Scharestraat in Waardamme.

Alida Biebauw werd geboren op 9 maart 1922 in Schuiferskapelle, meer bepaald op de Ratte. Ze huwde op 20 oktober 1949 in Hertsberge met Michel Van Acker. Samen hebben ze de woning verbouwd waar ze nu nog altijd woont en waar ze samen als landbouwkoppel door het leven gingen. Alida en Michel kregen drie kinderen, Cecile en Patrick Yde, Christiaene en Eddy Calleeuw, Willy en Marleen Maertens. In 1998 heeft Alida haar echtgenoot moeten afgeven. Ondertussen heeft de eeuwelinge negen kleinkinderen: Carla, Tanja, Benny, Robby, Tom, Sammy, Steven, Stefanie en Melanie. Er zijn ook al 16 achterkleinkinderen.

Op de vraag wat moet je doen om 100 jaar te worden antwoordt Alida: “Al doen waar je goeste in hebt en goed eten. Maar ook nu en dan een elixirtje drinken helpt.”

Zorgeloos leven thuis

Alida is goed omringd zoals ze zelf zegt “door haar tien vrouwen”. Dankzij haar thuisverpleegsters en de mensen van Familiehulp maar vooral door het feit dat dochter Christiaene vlakbij woont, kan ze een zorgeloos en zelfstandig leven leiden in haar eigen woning.

De dag na haar verjaardag werd Alida ook nog gevierd door de 60-plussers van Waardamme en het grote familiefeest vindt plaats op 20 maart. (GST)