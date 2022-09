Eeuweling is muzikale ambassadeur van Koekelare

Het gebeurt maar zelden dat een lokaal bestuur een vereniging in de bloemetjes mag zetten voor zijn honderdste verjaardag. Die eer viel afgelopen zondag 4 september de Koninklijke Fanfare Sint-Joris te beurt. Burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) mocht de eeuweling samen met de oudstrijders verwelkomen in het gemeentehuis voor een prachtig eerbetoon.

“Dat is maar weinig verenigingen gegeven”, stak burgervader Patrick Lansens van wal. “Een eeuwfeest is een uniek moment in de geschiedenis van een vereniging en is voor muzikanten en bestuur het verlengstuk van wat velen voorheen gedaan hebben voor de muziekmaatschappij. Het is moeilijk om een vereniging zo lang levensvatbaar te houden, af en toe zijn er woelige wateren zoals de laatste jaren waarbij de coronapandemie moest overleefd worden. Maar Sint-Joris is in die 100 jaar uitgegroeid tot een stevige vaste waarde in onze samenleving. Sint-Joris is terecht de muzikale ambassadeur van Koekelare!”

“Een nieuwe vlag en nieuw logo luidde een nieuwe huisstijl in en werd extra in de verf gezet met een prachtig jubileumconcert op 23 april. Het wandelconcert in de kern van onze gemeente van vorige week en de bijhorende taptoe in de tuin van Huis Proot, waaraan maar liefst 270 muzikanten deelnamen is een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging. Ook Leon Verschingel, met zijn 98 jaar de oudste muzikant, was aanwezig. De indrukwekkende finale met 270 muzikanten die samen ‘Higland Cathedral’ vertolkten, is iets om nooit meer te vergeten. Dit event is het culturele hoogtepunt van 2022. Jullie zijn een stevige kandidaat en liggen in pole position voor de cultuurprijs 2022”, zo besloot burgemeester Lansens.

Rijke geschiedenis

Voorzitter Lies Casteleyn, schetste in haar toespraak de rijke geschiedenis van de muziekmaatschappij en dankte de burgemeester, schepenen en raadsleden om hen te benoemen tot cultureel muzikaal ambassadeur van de gemeenten en voor de mooie ontvangst.