Eetzaak Fluffy Falafel opent in Kortrijk: “Ik ben ervan overtuigd dat fastfood ook gezond en duurzaam kan zijn”

Vandaag opent Wasim Bayazid (44) zijn eerste eat-in en takeaway winkel ‘Fluffy Falafel’, gevestigd op de hoek van de Veldstraat en de Stasegemsestraat in Kortrijk.

Op het menu staan Syrische falafel sandwiches, wraps en salades op grootmoeders wijze. De winkel is elke dag open van 10.30 uur tot 15 uur en van 17 uur tot 21 uur, behalve op woensdag en zondag. Wasim zal er zijn voorbereidingen treffen voor evenementen en bestellingen, maar je kan er ook gewoon langsgaan en plaatsnemen aan de houten toog.

Voor de opfrissing en de inrichting van de eetzaak kon Wasim rekenen op de hulp van tientallen vrienden en sympathisanten. Er werd enkele nieuwe verf aangekocht, de rest van de decoratie gebeurde met een minimumbudget en tweedehandse spullen, geheel volgens het concept van Fluffy Falafel: zero waste, een lage voetafdruk en klimaatvriendelijk.

“Ik ben ervan overtuigd dat fastfood ook gezond en duurzaam kan zijn. Mijn falafel sandwiches zijn vegan, de groenten koop ik lokaal, ik gebruik alleen gerecycleerde verpakkingen en ik breng de broodjes volledig CO2-vriendelijk rond met de fiets. Dankzij jullie hulp kunnen mensen nu ook langskomen in de eetzaak. Ik hou van het sociaal contact. Ik neem altijd de tijd om met mijn klanten te praten, ook al betekent dat minder bestellingen aanvaarden”, zegt Wasim.

Syrische keuken

Het cateringverhaal van Wasim begon met het uitnodigen van zijn buddy bij hem thuis voor een etentje. Hij had echter tot enkele jaren geleden nog nooit een voet in een keuken gezet en de recepten die hij vond op het internet gaven hem alleen maar stress. “Dus deed ik wat iedere man in nood zou doen, ik belde mijn moeder op. Zij had het geweldige idee om falafel te maken op grootmoeders wijze: simpel, lekker en een typisch gerecht uit de Syrische keuken. Mijn grootmoeder begeleidde me via Skype stap voor stap tijdens de bereiding, rechtstreeks vanuit haar keuken tot in Kortrijk”, lacht Wasim.

Na een avond cateren op TEXTival begonnen mensen Wasim spontaan ‘Mr. Falafel’ te noemen. Niet veel later mocht hij ook op andere evenementen zijn falafel sandwiches en wraps verkopen. Met zijn nieuwe eetzaak wil hij nog meer mensen laten kennismaken met zijn recept.

Het onwaarschijnlijke levensverhaal van Wasim en zijn helse vlucht uit Syrië, waarbij hij destijds noodgedwongen zijn vrouw Farah en zijn pasgeboren zoon Bachir in Damascus moest achterlaten, werd door Annabel Verbeke gedocumenteerd in de film ‘Weg naar werk: Wasim’. De documentaire speelde eerder al in de Budascoop, maar zal in het najaar ook op Canvas te zien zijn. Wasim hoopt anderen te inspireren, hoe moeilijk de weg ook is.