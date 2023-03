Eethuis Mamzel in Torhout biedt uniek concept: ontbijt, lunch, zoets en… deco

Hannelore Vandevelde (40) en haar mama Trees Fiems (65) hebben 17 jaar op de hoek van de Kortemarkstraat en de Rijselstraat in Torhout met succes bistro en tearoom De Passage gerund. Nu hebben ze de zaak volledig vernieuwd en nemen een hippe doorstart onder de naam Mamzel. Opvallend in het nieuwe ontbijt-, lunch-, tearoom- en deco-concept: alles uit het interieur kan gekocht worden.

Concreet kun je dus eerst de lekkere garnaalkroketten uit de keuken van Trees degusteren of een stukje door Hannelore gebakken taart smoefelen en vervolgens een leuk vaasje of pakweg een zoutvat uit het interieur kopen. Zelfs de luchters en stoelen zijn te koop, die laatste weliswaar enkel op bestelling. De meeste spullen zijn in boheemse stijl. Alleen de tafels kunnen niet gekocht worden.

Niet meer ’s avonds open

Mama Trees heeft in vervlogen tijden 28 jaar café ‘t Paviljoen op de wijk Don Bosco gerund. Op een gegeven moment was ze daarop uitgekeken en besloot samen met dochter Hannelore iets nieuws op te starten. Ze kocht op de hoek van de Kortemarkstraat met de Rijselstraat een oude bakkerij en liet er een nieuwbouw optrekken. In 2006 ging ze er met haar dochter met de bistro en tearoom De Passage van start.

Alles uit het interieur van het eethuis Mamzel is te koop

De kookkunsten van Trees en het vriendelijke onthaal door Hannelore leidden snel tot succes met een resem vaste, tevreden klanten. Nu, 17 jaar na datum, blijft dat trouwe publiek uiteraard welkom in Mamzel, al is de formule veranderd. Er kan voortaan niet meer ‘s avonds getafeld worden, maar wel vanaf 8.30 uur in de ochtend ontbeten. Aan de lunch en de tearoom verandert er weinig. Mamzel is van woensdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17 uur open en op zondag van 8.30 tot 13 uur. Op zondag is er geen lunch meer mogelijk, maar wel een laat, uitgebreid ontbijt.

Zelfs de choco is huisbereid

“Mama en ik waren de avonden in onze zaak wat beu geraakt”, bekent Hannelore eerlijk. “Vandaar onze nieuwe formule. Het is nu vroeger opstaan, maar daar heb ik geen moeite mee. Mama blijft in de keuken staan en ik zorg voor de bediening. We hebben plaats voor 26 personen. Ik maak voor de tearoom veel zelf: het gebak, de tiramisu, de chocomousse, enzovoort. Dat is ook voor het ontbijt zo met huisbereide confituur, granola en zelfs eigen choco. Ik woon met Steve Dewitte in de Werkenstraat en sinds ik zelf choco maak, wil hij geen andere meer op zijn brood.” (lacht)

De lunchkaart is voor een groot deel gelijk gebleven aan die van De Passage, al zijn er nieuwe zaken bijgekomen. “Dan denk ik aan de zogenoemde dikke boterhammen. Die zijn hip en we serveren ze met alles erop en eraan. We ondervinden dat we sinds de recente overstap naar Mamzel een wat jonger publiek aanspreken. Maar onze ouwe getrouwe klanten mogen op hun twee oren slapen. Ze blijven heel welkom.”