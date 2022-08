Eetfestijn voor speelplein en busreis in India

Op zondag 21 augustus is er opnieuw een ‘Eetfestijn voor India’ ten voordele van de Vrienden van Jagdish in Orissa (India) in PC Den Hazelt. We hadden een leuke babbel met Els Delie, samen met haar man Nico Staessens al vele jaren trekkers van dit buitenlands project.

In 2008 was de Indiër Jagdish Nayak in het kader van een inleefreis voor Broederlijk Delen te gast bij de missievrienden van Rumbeke. Hij maakte kennis met wat er reilt en zeilt in en om Roeselare. Al zes keer trokken Els en Nico naar India, meer bepaald naar Paikapada in de deelstaat Orissa, de heimat van Jagdish, zijn familie en vrienden. Al ruim 10 jaar wordt er gewerkt aan hun gemeenschappelijke droom, een gemeenschapshuis, dat dankzij de onder andere hier verzamelde financiële middelen een feit is. Voor de verdere invulling, werking en vooral voor de vorming van vrouwen, jongeren en kinderen is er jaarlijks 10.000 euro nodig (leerkrachten, muziek, snit- en naad, ICT, wiskunde, Engels, tekenen) en het onderhoud van het huis.

“Van 26 oktober tot en met 14 november gaan Nico en ik terug naar Paikapada met twee grote doelen”, vertelt Els enthousiast. Het eerste doel is de aankoop van een aanpalend terrein aan het gemeenschapshuis voor het inrichten van een speelplein en een tweede is de organisatie van een busreis voor een 80-tal kinderen naar zee zo’n 200 km verderop. Niemand van hen heeft ooit de zee gezien, dat wordt indien het lukt een fantastische belevenis voor hen en voor ons”, klinkt het.

“Ondertussen is het drie jaar geleden dat we ter plekke waren”, vervolgt Els. De werking van het gemeenschapshuis lag tijdens corona grotendeels stil, maar werd wel gebruikt als een soort Covid-centrum.

“De opbrengst van het eetfestijn nemen we rechtstreeks mee naar Paikapada en zal integraal gebruikt worden voor onze twee doelen”, besluit Els, die iedereen van harte uitnodigt op zondag 21 augustus vanaf 12 uur in PC Den Hazelt. (AD)

Reserveren kan voor 15 augustus op het nummer 0496 33 54 31 of els.delie@telenet.be. Kaarten kosten 15 euro per volwassene. Kinderen tellen 8 euro neer.