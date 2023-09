Eetfestijn ten voordele van kansarme jeugd

Serviceclub Mira organiseert op 16 september haar jaarlijks eetfestijn ten voordele van minderbedeelde kinderen in Groot-Avelgem. “We rekenen weer op een tweehonderdtal eters, die kunnen genieten van beenham met frietjes en groentjes.” De opbrengst van het festijn word gebruikt voor het sinterklaasfeest, op de eerste zaterdag van december.

“Een glimlach kunnen toveren op een kindergezichtje betekent heel veel voor ons”, vertelt Nathalie Jonckheere (47) van Serviceclub Mira.

“Er zijn heel veel mensen die het moeilijk hebben en we merken dat dit sedert de pandemie alleen maar erger geworden is. We zijn twaalf jaar geleden met Serviceclub begonnen en zagen het aantal kinderen op het feestje van 15 naar 87 gaan. Dan mag je er gerust nog een aantal bijtellen, want niet iedereen durft te komen.”

“We rekenen opnieuw op een tweehonderdtal eters, die kunnen genieten van beenham met frietjes en groentjes. De drankjes zijn ook democratisch geprijsd. Dit festijn is heel belangrijk voor ons. Met de opbrengst kopen we speelgoed voor kinderen tot en met elf jaar, voor het sinterklaasfeest. Ook de ouders zijn die dag welkom, voor de koffietafel. Inschrijven voor het sinterklaasfeest gebeurt via het sociaal huis.”

“Misschien een tip voor de mensen: zamel het hele jaar door speelgoed en kledij in, en schenk dat dan in de aanloop naar het sinterklaasfeest aan het sociaal huis. Ik doe dat, met veel plezier, en het schenkt voldoening.”

“Ik voeg er nog graag aan toe dat de organisatoren van Hard Rock Fest – op 6 en 7 oktober in Avelgem – net als vorig jaar duizend euro schenken voor het sinterklaasfeest. En dankzij de carwash-actie van basisschool De Toekomst komt daar nog eens 350 euro bij. Dat is heel mooi. We zijn er als organisatie heel dankbaar voor. Onze serviceclub bestaat uit mensen met een groot hart, en zeker met een hart voor de minderbedeelde kinderen”, besluit Nathalie Jonckheere. (ELD)