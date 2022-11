Eetcafé ‘t Folk in Dranouter verkoopt picon voor De Warmste Week

Voor De Warmste Week doet ook Eetcafé ’t Folk in Dranouter een financiële inspanning. “Per verkochte picon gaat er 1 euro naar het goede doel. De actie loopt nog tot en met zondag 18 december”, aldus barvrouw Marleen Six.

De typische Noord-Franse aperitief van Eetcafé ’t Folk is lokaal heel gekend. “Onze picon is inderdaad geliefd en heel vaak besteld. Ik maak zelf elke week de picon klaar op basis van mijn familierecept omdat ik de samenstelling absoluut geheim wil houden”, vertelt barvrouw Marleen Six. Ze staat al 21 jaar achter de bar in Eetcafé ’t Folk.

Bezoekers en voorbijgangers kunnen ook een fles aankopen aan 19 euro, om mee te nemen naar huis en er thuis van te genieten. “Wie een bezoekje brengt aan De Klankmakerij, logeert in vakantiehuis De Backstage of een live optreden komt meepikken, die wil misschien liever een fles picon kopen om thuis te nuttigen. Vandaar dat we dit jaar voor het eerst ook flessen verkopen”, legt Marleen uit. “Voor de coronacrisis zamelden we al eens het mooie bedrag van 2.500 euro in met onze piconactie. Omdat die toen succesvol was, beslisten chef Myriam, hulpkok Philip en ik om onze actie dit jaar te hernemen. Hopelijk komen veel mensen langs naar ons eetcafé, en bestellen ze een picon bij een van de gerechtjes van onze vernieuwde winterkaart.” De actie loopt tot en met zondag 18 december. Daarna gaat de zaak in kerstverlof.

Muziekbank

De Warmste Week, het jaarlijks eindejaarsinitiatief van de VRT dat geld inzamelt voor goede doelen, werkt dit jaar rond het thema ‘kansarmoede’. De opbrengsten van alle acties komen terecht in het Fonds van De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een onafhankelijke jury van de Koning Boudewijnstichting kiest daarna enkele mooie projecten uit, die dan van de opbrengsten van het Fonds gebruik kunnen maken om mensen die het nodig hebben te helpen. Een van de projecten van de Koning Boudewijn Stichting is de Muziekbank, elk jaar aanwezig op het Festival Dranouter. “ De Muziekbank ondersteunt projecten die zich richten tot kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen die aan muziek willen doen. Het project van De Warmste Week past daar dus heel erg goed in.”