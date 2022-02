Eet paaseieren en wafels en steun dierenasiel Poezewoef

Dierenasiel Poezewoef in Poperinge organiseert tot Pasen een verkoop van paaseieren en artisanale wafeltjes ten voordele van Poezewoef. “De opbrengst gaat volledig naar de werking van het asiel”, zegt vrijwilliger Valerie Vanhille.

Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. Vorige week werd een crowdfunding op poten gezet om de operatie van de Argentijnse dog Charlie te financieren. Vlak voor de adoptie werd schildklierkanker bij het hem vastgesteld. In een recordtempo werd het bedrag van 2.000 euro ingezameld.

“Met Team Poezewoef zetten we elk jaar meerdere acties op poten om geld in te zamelen waarvan de opbrengst volledig naar Poezewoef gaat, want dieren kosten handenvol geld. Dankzij een koekjesverkoop konden we 150 euro storten om de operatie van Charlie te ondersteunen”, zegt vrijwilliger Valerie Vanhille.

Team Poezewoef bestaat uit 6 actieve vrijwilligers binnen dierenasiel Poezewoef. “Vorig jaar werd een verkoop van diepvriesfrieten georganiseerd. Clarebout Potatoes uit Heuvelland gaf ons 200 kg frieten. Door die verkoop konden we 500 euro schenken aan het asiel en dat budget kon gebruikt worden om het kattenverblijf af te werken.”

Paaseieren en wafeltjes

“Met deze verkoop willen we ons voorbereiden op het kattenseizoen, dat ongeveer eind maart zal starten. Met de opbrengst kunnen we voeding, snoepjes of voedsel voor de dieren aankopen. Sowieso gaat de opbrengst altijd naar de dieren.”

Nog tot Pasen, vrijdag 15 april, kan je tijdens de openingsuren van het dierenasiel Poezewoef paaseitjes en zelfgebakken wafeltjes kopen. “Vrijwilligers Carine Durant en Peggy Demeyere bakken volop verse wafeltjes en dat doen ze met heel veel plezier. Alles voor de dieren”. Een zakje met 200 gram Milka paaseitjes kost 5 euro en een zakje met 5 artisanale wafeltjes kost 3 euro.