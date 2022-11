Eerstesteenlegging woonproject w.e.s.t: 59 appartementen en commerciële ruimte

Op de hoek van de Westlaan en de Diksmuidsesteenweg in Roeselare werd de symbolische eerste steen gelegd van w.e.s.t, een gloednieuw woonproject op de site Ingelbeen – Soete.

Op de voormalige industriële site Ingelbeen – Soete wordt momenteel duchtig gebouwd aan een groot woonproject. In een eerste fase komen er twee bouwblokken. Daarin is plaats voor 59 appartementen en een commerciële ruimte. Een nog steeds bestaande vroegere loods wordt er omgebouwd tot een moderne garage.

Nadat de eerste fase is afgewerkt, komen er in de toekomst nog drie extra bouwblokken bij. De werken zullen in totaal zo’n 2,5 jaar duren. Aannemer van dienst is Vandenbussche NV, de architecten achter dit bouwproject zijn werkzaam voor het Roeselaarse architectenbureau 3Architecten. Onder ruime belangstelling van kopers en andere geïnteresseerden werd de symbolische eerste steen gelegd. (BF)