Eerstesteenlegging voor verblijf potvis Valentijn in nieuwe NAVIGO-museum

Woensdagmiddag legden burgemeester Marc Vanden Bussche en cultuurschepen Stéphanie Anseeuw de symbolische eerste steen voor het nieuwe NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in het bijzijn van architect Bert Haerynck en Lies Quatanne van Havana Architectuur, projectleider Louis Derammelaere en werfleider Jörgen Vanoverberghe van aannemersbedrijf Vuylsteke-Eiffage, ingenieur Stephan Wydooghe (gemeente Koksijde) en het museumteam.

De NAVIGO-museumsite is een veelzijdige plek en trekpleister in hartje Oostduinkerke. Het huidige museum, estaminet De Peerdevisscher, de afdruk van de afgebrande kerk, het geborgen ereplein, de padenstructuur en de kastanje- en lindebomen karakteriseren deze zeemansplek. Deze site ondergaat momenteel een complete metamorfose waarin het lokaal bestuur 4,3 miljoen euro investeert. Het ambitieuze project houdt twee nieuwe entiteiten in: een museumdepot met kooktheater en een nieuwe museumvleugel. Het depot wordt gebouwd in de Pastoor Schmitzstraat, de nieuwe museumvleugel in de Vrijheidstraat zal de plaats innemen van het oudste deel van het museum. Voor het ontwerp ging het lokaal bestuur in zee met architectenbureau Havana, dat de nieuwe gebouwen naadloos laat aansluiten op de bestaande elementen, rekening houdend met de sereniteit van de omgeving.

Woensdagmiddag werd de eerste steen gelegd aan de onthaalruimte en de nieuwe shop. Architect Bert Haerynck verduidelijkt: “Langs deze deur zal potvis Valentijn worden binnengebracht. Hij krijgt zijn eigen vleugel in de ruimte die hierachter aansluit. Zijn skelet zal in vier stukken worden geleverd en hier worden gemonteerd.”

Valentijn

Burgemeester Vanden Bussche voegt eraan toe: “Het skelet van onze nieuwe en grootste museumbewoner is onderhanden genomen door de faculteit diergeneeskunde met Professor Pieter Cornillie en de vakgroep Morfologie van de UGent en zal in deze nieuwe ruimte worden opgehangen. We zullen Valentijn met open armen ontvangen op Valentijnsdag, 14 februari 2024! Dat is dan 35 jaar nadat hij op het strand van Sint-André is aangespoeld (12 februari 1989). En ik mag nog een primeur aankondigen! Onze museumboot OD1 Martha krijgt het gezelschap van een vissersboot die we hebben aangekocht, de N116 Nostalgie. Momenteel onderhandelen we met een schipper die 25 jaar op IJsland heeft gevaren. Het is de bedoeling dat hij voor het museum zal varen en bezoekers zal tonen hoe je op garnalen en tong vist.”

2024

Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur is ervan overtuigd dat het gloednieuwe museum de deuren kan openen in september 2024. “We zitten goed op schema, maar er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Potvis Valentijn krijgt een onderkomen in de potviszaal met ramen op het zuiden die een panoramisch uitzicht bieden op de museumtuin en het vissershuisje. Deze expozaal kan ook dienen als evenementenzaal met het potvisskelet als unieke eyecatcher. In deze ruimte kunnen verschillende kabinetten worden ondergebracht en de flexibele wanden laten een wisselende scenografie toe. Een genereuze trap leidt de bezoekers van het onthaal naar de expo. Het vissershuisje blijft behouden en wordt omarmd door het vernieuwde museum, met voldoende licht en lucht ertussen. Zo komt het vissershuisje als een museumobject in een vitrine én in de groene museum te staan.”

Erfgoed

De tweede entiteit is het nieuwe depotgebouw, aan de andere kant van het bestaande museum, in de Pastoor Schmitzstraat. “Daar brengen we in de eerste plaats de NAVIGO-collectie onder”, zegt schepen Anseeuw. “Niet alle stukken worden in de permanente collectie getoond. Voor een professioneel behoud en beheer van museale objecten is de klimatisatie van een depotruimte cruciaal. Daarom hebben we voor deze depotruimte gekozen voor het duurzame ‘Denemarken-model’, met sterk geïsoleerde wanden maar een niet-geïsoleerde vloer. In dit gebouw bewaren we het materiële erfgoed van het NAVIGO-museum, maar zullen we ook het immateriële erfgoed van de visserij borgen. Daarom komt er ook een demokeuken waar in samenwerking met hotelschool Ter Duinen en topchefs in workshops wordt getoond hoe vis wordt gekuist, verwerkt en bereid.”