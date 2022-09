Eerstesteenlegging van nieuw woonzorgcentrum in Spiere-Helkijn: “Inzetten op intense verzorging”

Na een lange weg vol technische opstoppingen werd afgelopen woensdag de eerste steen voor het woonzorgcentrum in Spiere-Helkijn geplaatst. Nu volgt een periode van werkzaamheden. In het voorjaar van 2024 zou de opening van het gebouw kunnen plaatsvinden.

De beste kostuums werden bovengehaald voor het plechtige persmoment in de kerk van Helkijn. Op nog geen 50 meter, schuin tegenover de werf van het WZC, stond de burgemeester samen met het schepencollege en hun entourage trots toe te zien hoe de eerste gasten aankwamen.

Anje Degraeve, zonaal directeur woonzorgzone Curando Zuid, startte met het danken van de weergoden en uitte vervolgens haar trotsheid. “Ze hadden regen voorspeld, maar we blijken geluk te hebben. De zon schijnt, dat wil zeker iets zeggen”, knipoogde de goedlachse directeur. “Vandaag hier staan voelt zeer goed aan. We willen een woonzorgcentrum realiseren waar we streven naar kleinschaligheid. Met het woonzorgcentrum en de bijhorende serviceflats zetten we in op een intense verzorging. We willen de mensen niet alleen opnemen, maar ook aan huis verzorgen en inzetten op een dagverblijf.”

De cirkel is rond

Ook burgemeester Dirk Walraet was euforisch: “We startten lang geleden met het bouwen van een kribbe, er is een school en we ontwikkelden een industriezone. Na al deze verwezenlijkingen sluiten we nu de kring met het woonzorgcentrum.” De ervaren burgemeester toonde ook zijn dank naar de partners toe.

“Het is eigenlijk ongelofelijk wat we hier gepresteerd hebben. Het dossier kende veel wegen en ging langs veel instanties. Hier staat nu dan ook een trotse burgemeester. De slechte tijden zijn achter de rug, de zon schijnt, en de werken zijn gestart!”

De algemeen directeur van Curando sloot zich aan bij de collega’s. “Een woonzorgcentrum zetten is niet zo eenvoudig. Je hebt een vergunning nodig voor het plaatsen van zo’n centrum. Dankzij Curando konden we samen het project realiseren.”

Op die manier vestigt Curando zich ook in de kleine faciliteitengemeente van Zuid-West-Vlaanderen. “Dit is een mooi project om ons strategische gebied aan te vullen”, klonk het. (SV)