Eerste zonnige dag aan zee… en meteen half zoveel kinderen verloren gelopen als in heel juli

Hoe ze aan de kust herkennen dat de zomer in het land is? Aan het aantal verloren gelopen kinderen. Door het aanhoudende regenweer waren er dat in juli ‘amper’ 208. Op donderdag 10 augustus alleen al – de eerste zonnige dag sinds lang – waren er dat ongeveer 100.

Het goede nieuws: telkens werden alle kindjes in goede gezondheid teruggevonden. Enkel in Bredene was een 9-jarig jongetje langere tijd vermist. Het Duitstalig kindje was ruim twee uur verdwenen, maar dook uiteindelijk op in het centrum van buurgemeente De Haan.

Op officiële cijfers is het nog wachten, maar een eerste navraag leert dat er donderdag aan onze kust zo’n 100 kindjes verloren liepen. Ter vergelijking: in de volledige maand juli waren er dat 208.

Alles samen werd donderdag aan de kust ook drie keer de procedure ‘drenkeling’ opgestart, waarbij ook de reddingshelikopter ter plaatse komt. Kostprijs? Een slordige 10.000 euro pér vlieguur.

Tips voor ouders

De West-Vlaamse Kustreddingsdienst riep donderdag alle ouders nogmaals op hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze gaven ook diverse tips om een dagje zee voor te bereiden. Met het voorspelde goede weer aan de kust én het vele volk dat ze verwachten, is de kans groot dat de redders de komende dagen opnieuw de handen vol zullen hebben met verloren gelopen kindjes en hun ouders. (MM)