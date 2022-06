Eerste Xterieur zomereditie in Regenboogpark: “Het wordt buiten gewoon”

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni organiseert evenementenbureau Fairs en Events een heuse zomereditie van Xterieur. Het Regenboogpark en de stadionvijvers dienen als decor.

“We speelden reeds lang met het idee om eens een buitenevent te organiseren”, verduidelijkt Delphine De Jaegher van Fairs en Events. “De afgelopen speciale periode heeft ons uiteindelijk dat spreekwoordelijke laatste duwtje in de rug gegeven. Het is dus tijd voor eens iets nieuws: genieten in de zomerse buitenlucht op een toplocatie met veel sfeer. We brengen onze baseline naar de realiteit: buiten gewoon genieten. Het wordt een ontdekkingstocht in open lucht met een aangepast aanbod aan standhouders. Het Regenboogpark en de stadionvijvers zijn centraal gelegen en nodigen uit om te wandelen in het centrum van Waregem. Ze lenen zich uitstekend om er een gezellig belevingsparcours in onder te brengen. De standhouders kunnen zich perfect voorstellen en hun producten te koop aanbieden.”

Voor elk wat wils

De exposanten bieden voor elk wat wils: Wijnhuis Jakob Gerhart, Vintage & Wood, Verstraete VSO, Salasains d’Ucciani, Response Benelux, Pallhuber, Parmentier & Deceuninck, Modelo Art, Firma Beel, MS Porjects, Studio82, Paraconstruct, Kunst door Pascale, Simply Lifestyle, Eco Diamond, A tot Z Tegels, Stad Waregem, Gazonaanleg, Vandenberghe, Maxiteak en Nico Plasschaert.

“Na twee jaar is gebleken dat buiten leven nog hipper is dan ooit”, besluit Delphine. “Xterieur is tweemaal geannuleerd geweest en daarom ook wilden we iets nieuws op de markt brengen. Onze eerste buiteneditie loopt in samenwerking met het stadsbestuur. Handig meegenomen ook dat tijdens hetzelfde weekend de zomershopping in het centrum en de hengelsportbeurs in Waregem Expo plaatsvinden.” (PPW)