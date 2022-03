Eerste weekend van september gaat Wingene opnieuw Bruegelen

Het Bruegelcomité van Wingene is volop bezig met de voorbereidingen met het organiseren van een leuk Bruegelfeest. De bestaande zes reuzen krijgen gezelschap en reus Hendrik komt dit jaar het team versterken. Voorzitter Dirk De Meyer belooft er een mooie editie van te maken met veel leute en plezier.

Ondanks de coronaperikelen kon het Bruegelweekend verleden jaar in september toch doorgaan. Op zaterdag 12 maart vond er een bedankingsfeest plaats voor alle medewerkers waarbij voorzitter Dirk Demeyere wat meer vertelde over de komende Bruegelplannen. “Het eerste weekend van september 2022, op 3 en 4 september, gaan we allemaal Bruegelen in onze gemeente met een mooie editie op een prachtig plein met fijne muziek en vooral veel leute en plezier.”

“De werkgroepen zijn reeds van start gegaan en het één al ander krijgt al vorm. Andere groepen zijn nog volop bezig met tal van voorbereidingen. De groep gaat dit jaar op uitstap om sfeer en gezelligheid te brengen in andere steden en gemeenten. Vier uitstappen zijn ingepland waarvan één uitstap met onze Koninklijke Harmonie Sint- Cecilia. Ze trekken samen richting Puurs en vergezellen de feestparade.”

Reus Hendrik

Het comité beschikt momenteel over zes reuzen en de voorzitter kwam verleden jaar met het voorstel naar voor om een zevende reus te bouwen. Het voltallige Bruegelcomité ging akkoord en de zevende reus komt toe aan de ereburgemeester Hendrik Verkest. “De eerste gesprekken over de bouw van reus Hendrik zijn gestart en dit samen met Histories vzw, Cultureel Erfgoed, vzw Reuzen Vlaanderen en het gemeentebestuur. Het is de bedoeling om de reuzen te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed en Wingene te laten erkennen als Reuzen gemeente.”