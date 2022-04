Eerste voorjaarseditie van Lokaal Boetiek op zondag 1 mei in Roeselare

Op zondag 1 mei pakt de beurs Lokaal Boetiek uit met een eerste voorjaarseditie in de Sint-Amandskerk in Roeselare. De deuren staan open van 10.30 tot 17.30 uur.

Lokaal Boetiek is een gratis beurs waar je rechtstreeks van Belgische (lokale) makers koopt. Het aanbod is heel gevarieerd: juwelen, handtassen, accessoires, houten objecten, keramiek, … telkens van makers met een hart voor hun ambacht. Dit najaar vinden nog eens vijf edities van Lokaal Boetiek plaats in Deerlijk, Roeselare, Brugge, Deurne en Heule.

Nieuw gezicht

Ilse Spriet is sinds begin maart het nieuwe gezicht achter Lokaal Boetiek. Zij nam de organisatie van de beurzen over van Sjarel Buysschaert. Wie Lokaal Boetiek in het verleden al heeft bezocht, zal Ilse ongetwijfeld kennen van Mijn Object. Ilse: “Lokaal Boetiek is zo een mooi concept met heel veel groeimogelijkheden. Deze voorjaarseditie is een eerste, maar dit najaar pakken we ook uit met een nocturne in Deerlijk. Als deelnemer heb ik de voorbije jaren heel wat mensen kunnen bekoren met het verhaal achter mijn houten schalen. Het zijn ontmoetingen die als maker zo belangrijk zijn, het geeft je de kans je passie te delen met mensen die ervoor openstaan. Ik ga er voluit voor!”

Samenwerking met Atelier Feryn

Lokaal Boetiek kan ook nu weer rekenen op de ondersteuning van Atelier Feryn voor de organisatie. Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van de zussen Yanne, Mira en actrice en model Lize Feryn neemt samen met een vijftiental andere makers deel aan deze voorjaarseditie in Roeselare, onder hen ook juwelenontwerpers, lederbewerkers, houtbewerkers en grafisch vormgevers.

Lokaal ondernemerschap steunen

Rechtstreeks bij de maker kopen heeft heel wat voordelen. Je weet van wie je koopt en steunt daarmee lokaal ondernemerschap en duurzame productie. Je koopt uniek stukken die met veel liefde voor het vak werden gemaakt. Producten met een verhaal.

Lokaal Boetiek heeft ook een bar waar je even kan uitrusten of genieten van een drankje of iets lekkers. Melanie van Camillus zorgt voor heerlijke zoete en hartige lekkernijen.

Noteer nu alvast de zondagen in je agenda voor de eindejaarsedities: 6,13, 20 en 27 november en 4 december. Hou de website en sociale media in de gaten voor meer nieuws.

Lokaal Boetiek Roeselare vindt plaats op zondag 1 mei van 10.30 uur tot 17.30 uur in de Sint-Amandskerk (De Coninckplein 3). Meer info over de makers en de andere beurzen op www.lokaalboetiek.be.