Eerste volwaardige Oostendse wijkraad in nieuwe stijl

Het stadsbestuur hield de eerste volwaardige wijk-raad in vier jaar. De Wijkbabbels worden voortaan gemodereerd door Björn Crul en blijken aan te slaan. Er zal wel nog moeten bijgestuurd worden.

Oostende moest het al geruime tijd zonder wijkraden stellen: er waren er geen in 2018 door de verkiezingen; in 2019 werd gezocht naar een nieuwe formule (Wijkbabbels) en in 2020 was de pandemie spelbreker. In 2021 hield de stad een aantal Wijkbabbels op de ‘gemakkelijke’ wijken, maar het aantal toeschouwers moest beperkt worden door de coronamaatregelen. Daarbij werd dan volop ingespeeld op de nieuwe technologie: de Wijkbabbels waren voortaan ook thuis te volgen via een stream. Er waren op de eerste wijkraad (Westerkwartier) in OC De Schelpe 30 aanwezigen; nog eens 60 mensen volgden live of uitgesteld de bijeenkomst.

Nieuwe formule

In het eerste uur lichtte de stad het bestuursakkoord toe. Halverwege werd dat ook concreet gemaakt met een overzicht van projecten voor de wijk. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepenen Natacha Waldmann (Groen) en Maxim Donck (N-VA) waren aanwezig en gaven uitleg over enkele thema’s zoals openbare werken, welzijn en cultuur. Ex-VRT-journalist Björn Crul modereerde de middag waar ook aandacht was voor vragen van Oostendenaars. De (vooraf ingediende) vragen over afval in de schoolbuurten, de look van het Catharinaplein, de verloting van straatnaamborden, rommelmarkten en problematiek van duiven kregen een omstandig antwoord en een duidelijk engagement van het stadsbestuur dat het sluikstort- en hondenpoepprobleem aangepakt wordt. Het publiek was alert en stelde aanhoudende vragen over weinig toegankelijke paden en ontbrekende controle op het Catharinaplein. Nieuw is dat alle signalen ook opgevolgd worden door de stadsmariniers Lars en Jan en dat er voor de aanwezigen enkele Oostende-gadgets waren.

In het laatste deel van de Wijkbabbel kreeg de zaal het woord. Helaas werd dit onderdeel niet gestreamd. Burgers toonden zich mondig: opnieuw over de duiven, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de wijk en de aanwezigheid en vooral zichtbaarheid van de wijkagent en stadswachten.

Duivenprobleem

Een wijkbewoner kwam met een voorstel: “Zelf fiets ik als medewerker van de Zoroos (Zorg voor Oostendse straten, red.) elke dag door de wijk. Het gaat om 6,5 km. Misschien moeten de gemeenschapswachten dat ook maar eens doen.” Uit het antwoord van de schepen Donck bleek dat er 9 stadswachten zijn en 6 beschikbare fietsen. Bewoners vroegen ook dat er opgetreden wordt tegen het voederen van duiven in de Plakkerstraat.

De buurtbewoners waren tevreden. Roos: “Ik stelde verschillende vragen over de duivenproblematiek die aangepakt moet worden want de stad doet te weinig. Maar ik ben wel tevreden over de nieuwe formule van de wijkraden. Het is constructief en er wordt geluisterd.” Ook buurtbewoner John bevestigt: “Ik kwam tussen omdat ik vind dat er te weinig controle is op de wijk, toch een essentiële taak van de stad. Ik ben tevreden over de repliek maar zal uiteraard de zaak opvolgen.”

Snel resultaten

Ook burgemeester Bart Tommelein blikte tevreden terug op de eerste volwaardige Wijkbabbel: “Wij gaan er van uit dat de dingen van onderuit moeten komen en dat is misschien wel een verschil met vroeger. De mensen signaleren ons problemen en dat is niet vervelend. We staan open voor opmerkingen. In de volgende wijkraden zullen we het beleid minder uitleggen en nog dieper ingaan op wat leeft. Ik neem de voorstellen rond het Catharinaplein en de duiven mee. We willen snel tot resultaten komen.” Schepen Maxim Donck (N-VA): “Bij de mensen leven onderwerpen rond veiligheid en vuiligheid. We hebben er oor naar maar het werk is nog niet af, we zijn nog maar begonnen.”

De volgende Wijkbabbels zijn gepland op maandag 2 mei om 19 uur in OC De Boeie (Kerstraat 35) voor het centrum en op zaterdag 18 juni om 10 uur in OC De Ballon (Mansveldstraat 9) voor de Vuurtorenwijk. Een datum voor Stene (OC De Blomme) is er nog niet.