Eerste volkspicknick in Peace Village

In Peace Village wordt op zondag 13 augustus, tussen 11.30 en 17 uur, de eerste volkspicknick georganiseerd. Toen Denise Callewaert in 2019 overleed, besliste ze om haar nalatenschap te besteden aan het ondersteunen van cultureel en sociaal Mesen. Om haar erfenis te beheren, werd het Fonds Denise Callewaert opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Met de middelen uit dit fonds organiseert Peace Village nu deze volkspicknick. “We vragen aan iedereen die komt om een dekentje mee te nemen”, vertelt Sally Meysman van Peace Village. De dag wordt ingezet met een picon als apero. “Picon van het huis”, lacht Sally. “En eigenlijk ook een beetje van café De Zon in Dranouter waar ik jarenlang uitbaatster was. Voor de kinderen voorzien we een verrassing. Een springkasteel krijgen ze er bovenop.” Tijdens de picknick verzorgt de kleinkunstgroep GePpetto de achtergrondmuziek. Aansluitend kan wie dat wil mee op stap in Mesen. Het is voormalige medewerker van Peace Village, Simon Louagie die gidst. Reserveren voor de picknick (5 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen) kan via info@peacevillage.be. Op de foto: Sally Meysman (links) en haar medewerkers Melissa en Lotte. (MDN/foto EF)