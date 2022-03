Eerste vluchtelingen uit Oekraïne krijgen onderdak in La Rose des Sables

Op initiatief van de Oostduinkerkse kapster Tatiana Stelmakh (met Oekraïense roots), haar man Sergei en Brugse zakenman Jean-Pierre Royaux werden 40 Oekraïense vluchtelingen opgehaald met een bus aan de Pools-Oekraïense grens. Het gaat om grootmoeders, moeders en kinderen.

Burgemeester Marc Vanden Bussche had meteen toegezegd dat de gemeente zich over deze vluchtelingen zou ontfermen. Er werd een overeenkomst gesloten met directeur Anke Inghelbrecht van La Rose des Sables waar de vluchtelingen in eerste instantie zullen verblijven op kosten van de gemeente. La Rose des Sables is een vakantieverblijf dat kan bogen op 70 jaar ervaring. Het complex is zowel uitgerust voor hotelgasten met 22 gezinskamers als voor groepen zoals zeeklassen met 106 kamers. Omdat er momenteel geen groepen met kinderen logeren, worden de Oekraïense vluchtelingen daar voorlopig opgevangen.

Ondertussen zorgt de gemeente voor de formaliteiten om iedereen een opvangplaats te bezorgen en wordt er gezocht naar een oplossing voor iedere familie. Veertig Koksijdenaars lieten al weten dat ze een opvangplaats vrij hebben. De voorkeur gaat uit naar woongelegenheden die niet gedeeld worden, maar nood breekt wet. Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We proberen de families samen te houden en alle kinderen zo vlug mogelijk op school te krijgen. Momenteel volgen de meesten digitale lessen vanuit Oekraïne. Om de mensen wegwijs te maken en te helpen, zetten we een systeem van buddy’s op waarbij vrijwilligers de vluchtelingen gratis bijstaan. Daar kunnen we best nog wel wat vrijwilligers gebruiken! Ook psychosociale en medische hulpverlening is inmiddels opgestart. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de grote solidariteit!” Vragen over hulpgoederen, opvangplaatsen, buddyvrijwilligers via info@koksijde.be.