Eerste vluchtelingen gearriveerd in noodkamp in Jabbeke

Donderdag in de late namiddag zijn de eerste 22 vluchtelingen per bus gearriveerd in het nieuwe noodkamp in de Stationsstraat in Jabbeke. Het gaat in hoofdzaak om gezinnen met kinderen. Ze zullen er enkele weken verblijven, tot ze een plaats gevonden hebben in een ander asielcentrum in ons land.

De vluchtelingen zijn hoofdzakelijk gezinnen uit Moldavië en Turkije, naast enkele alleenstaande vrouwen uit Afghanistan en Eritrea. Ze krijgen onderdak op de voormalige site van de Civiele Bescherming. Ze kunnen terecht in de eerste loods, in de kamers waar vroeger leden van de Civiele Bescherming sliepen.

50 vluchtelingen nog voor Nieuwjaar

Sinds woensdag is er beveiliging rond het kamp: overdag waken er drie veiligheidsagenten, ‘s nachts twee. Volgens Lies Gilis van Fedasil zullen er de komende dagen, nog voor Nieuwjaar, maximaal 50 vluchtelingen in Jabbeke ondergebracht worden.

“Pas in januari wordt het aantal vluchtelingen geleidelijk aan opgebouwd, tot 150 mensen”, vult projectleider Jeroen Scheir aan. “Ze krijgen allemaal onderdak in diezelfde loods, vanaf februari zullen er ook mensen in 33 tenten van vier personen kunnen ondergebracht worden in de andere loodsen”, aldus Jeroen Scheir. Zo zullen er in 2023 geleidelijk aan tot maximaal 450 à 500 vluchtelingen tijdelijk in Jabbeke opgevangen worden. Daartoe moet er wel eerst extra sanitair en andere infrastructuur geplaatst worden.

Tijdelijk kamp

Burgemeester Frank Casteleyn benadrukt dat het een tijdelijk kamp is: “Voor maximaal zes à negen maanden. En de vluchtelingen blijven hier slechts twee à drie weken, tot ze een plaats toegewezen krijgen in een echt asielcentrum. Ze zullen vlug naar Poelkapelle of Sijsele gestuurd worden.”

Het kamp zorgt voor nogal wat commotie in Jabbeke. Buurtbewoners vrezen dat de waarde van hun huis zal dalen, anderen vrezen dat niet-begeleide minderjarige tieners problemen zullen veroorzaken. Hoe dan ook, een verplicht inburgeringstraject, met taallessen Nederlands, moeten de vluchtelingen in Jabbeke niet volgen. Daarvoor verblijven ze te kortstondig in deze West-Vlaamse gemeente.