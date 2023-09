Eerste vluchtelingen aangekomen in Alveringems opvangcentrum: “Hen zo snel mogelijk integreren”

In het vroegere woonzorgcentrum Clep in de Gapaard in Alveringem zijn de eerste vluchtelingen aangekomen. Het gaat om een gezin uit Syrië met zes personen. Dat laat de organisatie Fedasil weten die het beheer van het gebouw in handen neemt. Bevoegd schepen Karolien Avonture (GemeentebelangenCD&V) is vooral opgelucht dat het gebouw zo niet leeg komt te staan.

Het eerste gezin met zes kinderen is veilig aangekomen in het pas ingerichte opvangcentrum Clep in Alveringem. Daar was tot voor kort het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) gehuisvest. “We coördineerden dat met het OCMW”, reageert schepen Avonture.

“Er was plaats voor 50 alleenstaande mannen. We kozen specifiek voor die doelgroep omdat er geen constante permanentie was. De taak evolueerde naar het vinden van huisvesting en dat was niet de bedoeling. Nu heeft Fedasil het beheer van het gebouw op zich genomen wat de druk op onze eigen medewerkers vermindert. Bovendien komt het gebouw zo ook niet leeg te staan. Het pand ligt namelijk in landbouwgebied en is zonevreemd maar een opvanginitiatief mag er wel komen.”

Tot 111 vluchtelingen

Fedasil kan er in eerste instantie 88 mensen opvangen. “Dit najaar plannen we nog extra douches en een open onthaal. Na die werken kunnen er tot 111 vluchtelingen onderdak vinden in Alveringem”, zegt opstartdirecteur Sofie Desseyn.

“Het gaat uitsluitend om hervestigde vluchtelingen. Dat zijn personen die overgebracht worden van het land waar ze bescherming zochten naar een land, hier dus België, dat aanvaard heeft om hen op te nemen. Die mensen hebben dus al de papierwinkel doorlopen. Ze zullen gemiddeld zes tot acht weken in Alveringem verblijven.”

Interne integratiecursus

In die periode biedt Fedasil intern een integratiecursus aan. “De vluchtelingen moeten die verplicht volgen gedurende drie dagen per week”, laat Sofie weten.

“Verder onderhouden ze ook zelf het gebouw en bekommeren ze zich om hun gezin. De kleuters en kinderen gaan naar Alveringemse basisscholen en de tieners zijn welkom in de Okanklassen in Veurne. In het centrum is er dag en nacht permanentie. We hebben nu een poule van 23 medewerkers. Na de verbouwingswerken trekken we dat op naar 27. Binnenkort starten we ook een vrijwilligerswerking voor de ondersteuning bij de integratie. Dat gaat van taalondersteuning tot naar de winkel gaan.” (GUS)