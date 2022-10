Eerste Vlaamse Sterrenkinderencongres gehouden in Blankenberge

Vlaams Zorgnetwerk Sterrenkinderen heeft zaterdag in Blankenberge voor het eerst een ‘Sterrenkinderencongres’ gehouden. De organisatie wilde alle actoren samenbrengen om de hulpverlening bij het verlies van een ongeboren kind op elkaar af stemmen. Ruim twintig ziekenhuizen hebben al een charter ondertekend.

Het eerste Sterrenkinderencongres werd zaterdagochtend muzikaal geopend door Thuis-acteur Mathias Vergels. Daarna volgde de openingslezing en een panelgesprek met professor Manu Keirse, rouwexpert en peter van de organisatie. In totaal tekenden ongeveer zeventig mensen present. Het ging vooral om vertegenwoordigers van ziekenhuizen, steden en gemeenten, maar ook om sterren(groot)ouders en politici zoals Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V).

Met het initiatief wilde Zorgnetwerk Sterrenkinderen vooral alle actoren samenbrengen om de hulpverlening beter te stroomlijnen. De organisatie wil als het ware handvaten bieden om te leren omgaan met het verlies van een ongeboren kind. “Iedereen werkt nog teveel op een eigen eiland, maar door het zorgnetwerk kunnen we ze met elkaar verbinden om mensen beter te helpen”, legt oprichtster Shanti Van Genechten uit. Tijdens het congres werd bij het beleid ook een grote bereidheid vastgesteld om in te zetten op dergelijke samenwerking.

De terugkeer naar het werk na zwangerschapsverlies was een van de centrale thema’s van het congres. De lezing van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis werd voorafgegaan door een videoboodschap van minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Zeker ouders die heel vroeg in de zwangerschap hun kindje verliezen, worden vaak vergeten. “Nochtans gaat het niet om de duur van de zwangerschap, maar om de intensiteit van het verdriet”, verduidelijkt Shanti Van Genechten. Daarom is het ook de bedoeling om de werkgevers bewust te maken. “We moeten dat bespreekbaar durven maken op het werk, maar dat is nu toch nog altijd een taboe.”

Zondag start ook de jaarlijkse internationale Baby Loss Awareness Week. In 2023 zal in een andere ‘sterrenstad’ ook een tweede Sterrenkinderencongres gehouden worden.