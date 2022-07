Eerste Vlaamse bierspa komt in Brugge

In een historische gewelvenkelder in de Hoedenmakersstraat opent begin volgend jaar de eerste bierspa in Vlaanderen. Een bierspa? Denk aan een houten bad gevuld met de basisingrediënten van bier: water, gist, hop en mout. “Bijzonder goed voor je huid en bovendien erg ontspannend”, zegt initiatiefnemer Louis Raes. “Bovendien kun je zelf een pintje tappen en drinken terwijl je in het bad zit.”

Toegegeven, zelf hadden we nog nooit gehoord van een ‘bierspa’, of ‘bierwellness’ zo je wil. Toch is er zo al een aanwezig in ons land, in de Schildknaapsstraat in Brussel meer bepaald. En binnenkort, wellicht begin volgend jaar, komt er ook zo’n bierspa naar Vlaanderen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) verleende een vergunning voor een wellness op basis van bieringrediënten in een historische gewelvenkelder in de Hoedenmakersstraat, in de Brugse binnenstad dus.

Op de foto zien we Franky Demon en Louis Raes. © Davy Coghe DC

En zo krijgt Brugge de eerste bierspa van Vlaanderen. “Ongeveer een jaar geleden klopten we voor het eerst met dit idee aan bij de bevoegde diensten van Stad Brugge”, zegt Louis Raes van Bath & Barley, het bedrijf dat in Brussel al een bierspa uitbaat. “Na een eerste vestiging in Brussel waren we vastbesloten om ook in Brugge van start te gaan met dit concept. Brugge heeft een enorm groot potentieel aan toeristen waar we op willen mikken, maar natuurlijk zijn ook de Bruggelingen zelf welkom. Mijn vennoot en ik hebben het concept leren kennen in Tsjechië, een land met een sterke biercultuur waar er al heel wat van die bierspa’s aanwezig zijn. Thematische wellnesscentra zijn trouwens aan een opmars bezig. Zo zijn er in Frankrijk ook al meerdere spa’s die rond wijn werken. Het principe van de bierspa is eenvoudig: het gaat erom te baden in de basisingrediënten van bier, namelijk water, gist, hop en mout. Dat is bijzonder goed voor je huid, het aroma is erg aangenaam en het is gewoon lekker ontspannend.”

Bath & Barley

Het gebouw waar de kelderruimte, waar straks de bierspa komt, werd tot voor enkele jaren gebruikt als kantorencomplex en verdeelcentrum van bpost. Nadat bpost de locatie verliet, werd de site omgevormd tot een woonproject. Enkel de imposante kelderruimte kreeg toen nog geen invulling. “Maar daar komt nu dus verandering in”, stelt schepen Franky Demon.

“Het College verleende een vergunning aan de Belgische onderneming Bath & Barley om hier dit concept uit te baten. De kelder is nog authentiek en bewaard en er zal zo weinig mogelijk aan geraakt worden. De gebouwen zijn al te zien op de kaart van Marcus Gerards uit 1562. Deze panden hier werden in de 16de -17de eeuw bewoond door leden van de Spaanse koopliedennatie dus de kelder zelf dateert uit deze periode.”

© Enscape

Er zullen vier ruimtes ingericht worden waarbinnen de gasten kunnen genieten van deze ervaring. De compartimentering wordt in opbouw voorzien, net als alle leidingen waardoor er dus kan terug gekeerd worden naar de oorspronkelijke toestand en er niet aan de originele kelders geraakt wordt. “Het gaat voor alle duidelijkheid om een privaat wellness concept waarvoor je moet reserveren. De afzonderlijke ruimtes, vier in totaal, kunnen door twee of vier personen gebruikt worden. Bij twee van de vier ruimtes is er ook een sauna voorzien. Een sessie duurt anderhalf uur maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om twee opeenvolgende sessies te boeken”, verduidelijkt Louis Raes.

“Ook belangrijk: we willen met dit concept ook actief de Belgische biercultuur promoten en in dit geval meer bepaalde de Brugse biercultuur. We zullen proefassortimenten aanbieden en bovendien zal het zelfs mogelijk zijn om vanuit het bad zelf een pintje te tappen en te drinken. Puur genieten dus! Brugge is een echte bierstad dus we zullen zeker samenwerkingen proberen aangaan met lokale brouwerijen. Momenteel is daar nog niets over beslist maar dat volgt zeker de komende maanden. Maar een horecazaak is en wordt het niet, dus het zal hier enkel mogelijk zijn een biertje te drinken bij een reservatie voor de wellness. We zijn erg tevreden met deze prachtige locatie in Brugge. In de vestiging in Brussel hebben we zo’n 70 tot 80 procent Belgisch cliënteel. Maar we denken dat we in Brugge, en zeker op deze toeristische locatie in de binnenstad, meer internationale toeristen zullen kunnen aantrekken. Daarom hebben we ook voor Brugge gekozen.”

Schepen Demon benadrukt nog dat maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd ontvangen worden waardoor het dus gaat om een functie waarbij geen overlast of hinder wordt verwacht voor de omgeving. “We zijn tevreden dat Brugge zo de eerste Vlaamse bierspa zal kunnen verwelkomen. Naast een aantal (micro) brouwerijen, een groot bierfestival, talrijke biercafés en een biermuseum heeft Brugge nu ook een bierspa en een extra facet van de Belgische biercultuur om te ontdekken. Dit initiatief zet Brugge dus nog sterker als bierstad op de kaart.”