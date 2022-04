Eerste vestingen eindelijk gebaggerd in Ieper, maar daar blijft het niet bij: “500 meter is gedaan, nog meer dan 800 te gaan”

Vier jaar na het eerste plan zijn de vestingen aan beide zijden van de Menenpoort in Ieper gebaggerd geraakt. De vrees voor oorlogsmunitie en explosies waren de reden voor het uitstel, maar alles verliep veilig. Terwijl het slib uitdroogt, worden al plannen gesmeed voor de volgende baggerwerken om de ‘waterstad’ te beschermen tegen toekomstige overstromingen.

“Weinig West-Vlaamse steden hebben zoveel water als Ieper”, stelt milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Om de biodiversiteit te verhogen en onze waterstad voldoende te behoeden voor overstromingen is baggeren broodnodig. Heel wat waterlopen in onze stad zijn nog nooit gebaggerd. Voor de Ieperse vestingen waren deze werken een primeur.”

De voorbije vier maand is zo’n 12.000 kubieke meter slib opgeschept en gezeefd, gelukkig zonder explosies. “Tot onze grote verbazing kwam slechts een dertigtal oorlogsprojectielen boven water, dat is veel minder dan verwacht”, aldus Despeghel.

Kanonskogel opgevist

Daarnaast werden twee Britse en een Duitse soldatenhelm, een stuk spade en spoorweg en een kanonskogel uit de periode rond 1600 opgevist. “Ook het aantal archeologische vondsten ligt lager dan gedacht”, zegt Jan Decorte, erfgoedcoördinator en archeoloog bij CO7. “Wat wel ontdekt is, wordt bewaard in het regionaal erfgoeddepot.”

De baggerwerken moesten tijdig afgerond zijn tegen het broedseizoen van de aanwezige waterfauna. “Dankzij de goede samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die het water beheert, en de aannemer verliep alles vlot”, vervolgt Despeghel.

Het slib is afgevoerd naar een site van de VMM langs de Rijselseweg ter hoogte van de Britse begraafplaats Bedford House Cemetery en Bollaertbeek, waar het slib een jaar lang ‘ontwatert’.

Slib moet nu uitdrogen

Intussen worden de volgende baggerwerken voorbereid. “In totaal is nu 500 meter vestinggracht gebaggerd en we willen nog 825 tot 850 meter verder baggeren vanaf het kruispunt met de Vaubanstraat tot aan de Rijselpoort, zodat we ook langs die kant van de stad voldoende water kunnen afvoeren bij hevige regenval. Voor we deze fase aanvatten, moet het huidige slib voldoende uitdrogen. Dat duurt een tot twee jaar.”

Wie weet, komen daar wél meer waardevolle vondsten naar boven. “Mogelijks zitten ter hoogte van de voetgangersbrug versierde natuursteenelementen van oude gebouwen in het vestingwater”, vermoedt Decorte.

Ook in Vlamertinge komt op termijn bijkomende buffercapaciteit bovenop het bestaand bufferbekken bij De Cerfstraat. “Aan de andere kant van de deelgemeente hopen we een nieuw bufferbekken te realiseren bij de rotonde aan de Bellestraat en Noorderring, om zeker te zijn dat het dorp droog blijft”, besluit Despeghel. (TP)