Eerste verjaardag van samenwerking met Verenigd Koninkrijk inzake transmigratieproblematiek gevierd in Nieuwpoort

Afgelopen dinsdag werd in Nieuwpoort de eerste verjaardag gevierd van het ‘Memorandum of Understanding’ met het Home Office UK. Dat is de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en politiezone Westkust samen met provincie West-Vlaanderen om de transmigratieproblematiek aan te pakken. Voor de gelegenheid meerde de Britse cutter HMC Vigilant drie dagen aan in Nieuwpoort.

De Britse cutter HMC Vigilant meerde maandag aan ter hoogte van het Fonteinenplein aan de Kaai in Nieuwpoort. Het 42 meter lange patrouilleschip wordt al 20 jaar lang ingezet door de UK Border Office om de grenzen van het Verenigd Koninkrijk te bewaken op zee. Het politiecollege van zone Westkust ontving dinsdagochtend de crewleden. Dat gebeurde in aanwezigheid van vice-eersteminister Van Quickenborne, minister Verlinden, staatssecretaris De Moor en gouverneur Decaluwé. Er waren ook enkele Britse afgevaardigden: de Britse Secretary of State/Minister for Immigration Robert Jenrick en de Britse ambassadeur Martin Shearman.

Eerste verjaardag samenwerking

© PZ Westkust

“Politiezone Westkust heeft reeds jaar en dag een uitstekende relatie met de Britse overburen”, meldt Hélène Ingels van Westkust. “Deze relatie werd op 22 december 2021 bestendigd in een “Memorandum of Understanding” ter gezamenlijke preventie en bestrijding van de transmigratieproblematiek. Deze ontvangst kadert in de eerste verjaardag van het Memorandum of Understanding tussen Home Office UK, provincie West-Vlaanderen en Politiezone Westkust en draagt bij tot de aanpak van de transmigratie. Regelmatig houden Home Office UK, provincie West-Vlaanderen en politiezone Westkust overleg. Zij organiseren ook wederzijdse werkbezoeken.”

“De voorzitter van het politiecollege en van het kustburgemeestersoverleg Marc Vanden Bussche was in november samen met korpschef en voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie Nicholas Paelinck en gouverneur Carl Decaluwé op werkbezoek in Dover. Ze wisselden ervaringen en gedachten uit met UK Borderforce over de aanpak van de transmigratieproblematiek. Ook tijdens het huidige werkbezoek van UK Borderforce werden ervaringen en gedachten uitgewisseld over deze materie.”

Performanter strijd tegen transmigratie

De dag ging van start met een bloemenneerlegging aan het Nieuport Memorial gevolgd door een persmoment in Bezoekerscentrum Westfront. Na de lunch wachtte het gezelschap de Britse Cutter “HMC Vigilant” op aan de Kaai te Nieuwpoort en maakten ze kennis met de twaalfkoppige crew. Er werden diverse toespraken gehouden om het belang van de samenwerking te accentueren. “Ik ben verheugd om op mijn beurt de bemanning, Minister for Immigration Jenrick en de andere officiële afgevaardigden van UK Borderforce te mogen ontvangen”, sprak burgemeester Marc Vanden Bussche, voorzitter van het politiecollege. “Door dit bezoek zullen we nog gerichter en performanter de strijd kunnen aangaan tegen transmigratie.”

Ook korpschef Nicholas Paelinck benadrukte het belang van de samenwerking. “We vieren vandaag de samenwerking tussen Politiezone Westkust en Home Office UK – UK Borderforce die een jaar geleden officieel van start is gegaan. Het bundelen van onze krachten is broodnodig nu er signalen zijn dat migranten meer en meer de regio tussen Boulogne en De Belgische kust zullen gebruiken om de illegale en levensgevaarlijke oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Mensenlevens beschermen is onze topprioriteit en tegelijkertijd willen we malafide en misdadige mensensmokkelaars een halt toe roepen. Door de handen in elkaar te slaan, staan we des te sterker.” (JH)