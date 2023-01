Eerste van drie Torhoutse nieuwjaarskindjes is geboren

Na twee kerstekindjes, een tweeling, ziet het ernaar uit dat de Torhoutse campus Rembert van het AZ Delta ook drie nieuwjaarskindjes zal mogen verwelkomen. Een eerste is al geboren: Ethan Adriaens uit Torhout. Het tweede en derde komen normaal gezien in de loop van de namiddag en avond ter wereld.

Ethan werd op zondag 1 januari omstreeks 5.15 uur in de vroege morgen geboren. Een supervlotte bevalling van hooguit een halfuur. De ouders van het nieuwjaarskindje zijn Jordy Adriaens en Angélique Panneels uit de Kortemarkstraat. Leuk detail: Jordy werkt in de keuken van het AZ Delta in Torhout. Zijn zoontje is dus in zekere zin op zijn werkplek geboren, al gebeurde dat uiteraard in de kraamafdeling en niet tussen de potten en de pannen.

Ethan woog bij de geboorte 3,330 kg en mat 49,5 cm. Hij is het tweede kindje van Jordy en Angélique. Een broertje voor Matheo.