Eerste van achttien stiltecirkels gehouden in Westhoek tegen oorlog

In Langemark-Poelkapelle werd donderdagavond de eerste stiltecirkel georganiseerd tegen de oorlog in Oekraïne. Er volgen de komende dagen nog stiltecirkels in de overige zeventien gemeenten van de Westhoek, die zich profileert als ‘Vredeshoek’.

Tussen de meer dan tweehonderd aanwezigen, die tegen 19 uur in een cirkel verzamelden rond een grote vredesvlag bij de kerk van Langemark, stond ook Alisa Hilinski. De twintigjarige Oekraïense ontvluchtte Kiev en wordt opgevangen in deze gemeente. “Ik moest vluchten, het werd te gevaarlijk”, vertelt ze.

“Ik ben ongerust over mijn oudere familieleden, die niet konden ontkomen door de moeilijke omstandigheden en grote massa, die de grens probeert over te steken. Ik mis mijn leven in Oekraïne. Hier opnieuw beginnen, is moeilijk, want ik wil zo snel mogelijk terug. Deze stiltecirkel was een ongewone ervaring. Ik waardeer het respect en de vredesboodschap van deze mensen. Ik wil iedereen bedanken, die mij helpt.”

Oorverdovend

“Oorverdovend”, zo omschrijft initiatiefnemer Peter Peene het half uur stilte in de menselijke cirkel. “Het was heel speciaal om met zo veel mensen zo lang stil te zijn, nooit eerder zoiets meegemaakt. De aanwezigen voelden aan wat de betekenis kan zijn van zo’n stilte. We zijn blij met de opkomst. Het toont aan dat men sterk bezig is met wat gebeurt in Oekraïne en solidariteit wil tonen met de mensen daar en met wie deze oorlog niet wil, ook in Rusland.”

De stilte werd afgesloten met het Europese volkslied Ode an die Freude door een eenzame trompettist buiten de cirkel. “Het vredeslied bij uitstek van Europa”, aldus Peene. “We roepen alle inwoners van de Westhoek op om de toekomstige stiltecirkels bij te wonen en de vredesvlag uit te hangen.”

“Ja, het zijn kleine dingen. En nee, we zullen Poetin zo niet op andere gedachten brengen. Maar we zijn het aan onszelf verplicht, want wij uit de Westhoek, weten wat oorlog aanricht. En dat moeten we blijven delen met de wereld.”

