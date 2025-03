Eerste Urban Run & Walk is schot in de roos

Atletiekvereniging VAD en de gemeente organiseerden de eerste editie van de Urban Run & Walk. Het sportieve evenement bracht zaterdagochtend ruim 200 deelnemers op tal van speciale plaatsen in de gemeente. De organisatoren stippelden vanuit de bibliotheek een parcours van een zestal kilometer uit. De deelnemers werden onmiddellijk getrakteerd op een leuke passage in gc De Bunder. Via de plaatselijke judoclub ging het onder andere richting de scholen Ten Bunderen, De Bunderboog, Ter Sterre en de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier. Tijdens een passage door de brandweerkazerne kwamen de lopers en wandelaars meer te weten over de werking van de plaatselijke brandweer. Ook de firma Hilma zette de deuren open voor de Urban Run & Walk. De deelnemers doorkruisten zowel het atelier als de toonzaal. Mede dankzij het mooie weer stapten en liepen heel wat mensen met een grote glimlach terug richting de bib.