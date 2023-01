Eerste uitbetaling van start voor kinderopvang: 10,4 miljoen in West-Vlaanderen

Het Agentschap Opgroeien is gestart met de uitbetaling van 49 miljoen euro aan verhoogde subsidies in de kinderopvang. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits woensdag bekendgemaakt in het Vlaams parlement.

Tijdens de Septemberverklaring werd beslist dat de Vlaamse Regering elk jaar 115 miljoen euro per jaar extra gaat investeren in de hervorming van de kinderopvang. In totaal gaat er daardoor vanaf dit jaar ruim 800 miljoen euro per jaar naar de kinderopvang.

92 miljoen van het bijkomend pakket van 115 miljoen euro is voorzien voor betere arbeidsvoorwaarden en kwaliteitsverhoging in de sector. Vandaag is er een kloof tussen de verschillende verloningen. Om die weg te werken, is er beslist om eerst het subsidiesysteem te vereenvoudigen. Hierdoor zullen meer mensen die in de kinderopvang werken een hoger loon ontvangen.

Hoger loon

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits heeft woensdag in het Vlaams parlement bekendgemaakt dat de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2023 gestart is met de uitbetaling van 49 miljoen euro aan de kinderopvangsector. 10,4 miljoen euro daarvan gaat naar de kinderopvang in West-Vlaanderen. De eerste voorschotten staan vandaag al op hun rekening.

Concreet ontvangen de mensen die in de kinderopvang werken een hoger loon. De toekenning van het budget is een eerste maatregel om de financiering en de aantrekkelijkheid van een job in de sector te verbeteren.

Eerste stap

“Met de extra investering die vandaag al op de rekeningen van onze West-Vlaamse kinderopvanginitiatieven staat, kan er een wezenlijk verschil gemaakt worden voor het personeel en de kwaliteit”, aldus minister Crevits. “Bij bepaalde opvangplaatsen gaat het over een verschil van meer dan 2000 euro per plaats per jaar. Naast de toekenning van de jobbonus en de energietoelage, is het een volgende concrete maatregel die de sector en haar kinderbegeleiders moet helpen. Het is een eerste belangrijke stap in de bredere hervorming van de sector, waarbij ook de begeleider-kind ratio een van de bouwstenen is. Maar om die ratio te kunnen verlagen zonder opvanginitiatieven te hoeven sluiten, is er meer personeel nodig. Samen met de sector hebben we er daarom voor gekozen om eerst onze kinderopvang en haar personeel financieel te versterken.”