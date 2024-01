Eerste surfers verkennen golven van indrukwekkende ‘wavepool’ in Knokke-Heist: “Het commerciële publiek moeten we wel teleurstellen”

De ‘wavepool’ in Knokke-Heist krijgt steeds meer vorm. In die mate dat AllWaves, het bedrijf achter het concept, de eerste beelden heeft vrijgegeven van surfers op de kunstmatige golven. En dat ziet er meteen indrukwekkend uit. Al zal dat niet voor iedereen weggelegd zijn.

Het was Frank Vanleenhove, uitbater van Lakeside Paradise, die jaren geleden al voor het eerst met het idee van een kunstmatig surfmeer op de proppen kwam. Uiteindelijk nam het Oostendse bedrijf AllWaves contact op. AllWaves werkte lange tijd aan een nieuw technologisch concept om een veilige en duurzame onderwatergolfgenerator te ontwikkelen die diverse golfprofielen tot stand brengt voor surfers van uiteenlopende niveaus.

Optimalisatie

Na een zoektocht werd in samenspraak met de gemeente Knokke-Heist een locatie gevonden langs de Natiënlaan. Daar zijn de werken aan het kunstmatige surfmeer al enkele jaren bezig. Het uitzicht oogt alvast imposant. De wavepool is 100 meter lang en 100 meter breed. Als er geen golven gemaakt worden ziet het eruit als een gewoon meer.

De eerste golven moesten in een ideale wereld al in de lente van 2022 over de ‘wavepool’ rollen. De ontwikkeling liep evenwel enige vertraging op, maar ondertussen zijn de eerste testfases al achter de rug. Ook vorige week was dat het geval. Daar werd nu een eerste beeld van verspreid en het resultaat oogt indrukwekkend. “We zijn nog volop bezig met de verdere research and development om de golven te optimaliseren”, zegt Marie-Laure Clement van AllWaves. “De voorbije tijd hebben we al heel veel testen achter de rug. Daarbij testen we verschillende hoogtes en snelheden.”

Niet voor commerciële publiek

Zonder tegenslag gaat het wavepark eind februari officieel open. Al is dat relatief. “We gaan niet open voor het grote commerciële publiek”, stelt Marie-Laure Clement. “Wie hoopte om hier regelmatig te komen surfen, moeten we dus teleurstellen. Op deze locatie is dat niet mogelijk, aangezien we in industriegebied zitten en niet in recreatiegebied. Surfen gebeurt enkel op uitnodiging voor zakelijke doeleinden. Al sluiten we zeker niet uit dat we in de toekomst op zoek gaan naar een locatie voor een commerciële uitbating in Knokke-Heist. Zeker omdat de kustgemeente een geschiedenis heeft met surfen. De komende tijd gaat onze focus in de eerste plaats naar het project waar we nu mee bezig zijn. Zie het als een showroom van onze technologie voor klanten wereldwijd.” (MM)