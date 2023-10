Eerste sulky race zonder paarden in Wervik

In de weide achter café De Macote in de Stationsstraat is er zondag voor de eerste keer een sulky race zonder paarden. “Men schrijft in per twee, en loopt afwisselend het parcours af”, vertelt uitbater Johan Devrekere.

“Dus met een van de twee deelnemers in de sulky en dan omgekeerd. (lacht) De afstand is twee keer tachtig meter. De snelste tijd levert de winnaar op. Het winnende duo krijgt een bak bier, de tweede een meter bier, en de derde twee halve liters.”

Het eerste duo start om 14 uur. Deelname kost twee euro per persoon.