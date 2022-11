Eerste struikelsteen ter ere van Mathieu Hinoul

In de August Derrestraat in Assebroek werd dinsdagmorgen de eerste struikelsteen onthuld. De locatie werd gekozen door de Werkgroep Struikelstenen. De steen komt er ter ere van Mathieu Hinoul.

In de oorlogsjaren was hij samen met zijn ouders actief in het verzet. Hij vervulde de rol van koerier om anti Duitse propaganda te verspreiden. Hij liep toen als 16 jarige school in de RMS waar hij heel wat schoolkameraden aansprak. Hij werd uiteindelijk verklikt door een medeleerling en een studiemeester waar hij school liep. Uiteindelijk werd hij op 21 september 1943 door de Duitse politie opgepakt op school en daarna opgesloten in de gevangenis.

Op 21 september werd hij gedeporteerd naar strafkampen in Duitsland en op 11 februari 1945 is hij gestorven aan ziekte en verzwakt zijn in Bergen Belsen. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Met de struikelsteen wil de Stad met Erfgoedcel en het Stadsarchief de man nu herdenken. De struikelsteen ligt in de August Derrestraat ter hoogte van het huisnummer 47. Vroeger stond daar de ouderlijke woonst en had toen het huisnummer 39.