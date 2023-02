Eerste steenlegging voor nieuwbouw WZC Ter Linde: “28 nieuwe, ruime kamers”

Op vrijdag 10 februari werd de eerste steen gelegd van een nieuwe vleugel in het woonzorgcentrum Ter Linde in Gits. “Het gaat om een tweedelig project waarin we enerzijds een bestaande vleugel verbouwen en anderzijds een nieuwbouw bijbouwen. In zijn totaliteit zal het woonzorgcentrum 154 kamers hebben en dat zijn elf kamers meer dan nu”, vertelt schepen van sociale zaken en welzijn Dimitri Carpentier.

“In 2018 werden de eerste plannen omtrent een uitbreiding van het woonzorgcentrum besproken, een jaar later vonden de eerste gesprekken plaats met het architectenbureau. Als alles goed loopt, zal de nieuwbouw in gebruik genomen worden begin volgend jaar. Bij het uittekenen van de plannen is er veel overleg gepleegd met de diensthoofden. De architecten verwerkten hun feedback in de plannen en kwamen uit bij een ontwerp dat moet resulteren in 28 mooie, comfortabele en gebruiksvriendelijke kamers”, legt de schepen uit.

Elf kamers extra

“Na de ingebruikname van de nieuwbouw zijn we klaar voor fase twee, de renovatie van de B-vleugel. Daar zijn momenteel 46 kamers in gehuisvest maar die zijn verouderd en vooral te klein geworden. We besloten om telkens drie kamers om te vormen naar twee ruime kamers en zo tegemoet te komen aan de hedendaagse comfortabele normen. Door die verbouwing creëren we 17 kamers minder maar die worden dan weer opgevangen door het nieuwe gebouw. In zijn totaliteit krijgen we nog altijd elf kamers meer dan nu het geval is. We plannen het einde van die renovatie in 2025-2026”, klinkt het bij de gemeente.

Thuis oud worden

“Het gemeentebestuur focust zich met dit bouwproject ook op de vergrijzing van de bevolking. Steeds meer diensten richten zich op hulp aan huis. Denk maar aan thuisverpleging, poetshulp en maaltijden aan huis. Ook de mindermobielencentrale en ons dienstencentrum maken het ouderen vaak gemakkelijker om langer thuis te kunnen blijven. Toch zijn we er ons van bewust dat dat niet weggelegd is voor iedereen. Zo denken we bijvoorbeeld aan mensen met dementie, die steeds vaker de weg naar het woonzorgcentrum vinden.”

“De nieuwbouw ligt deels op de vroegere tuin en wandelpad van het woonzorgcentrum, maar we garanderen dat we de tuin in ere zullen herstellen, waardoor zowel bewoners als bezoekers zullen kunnen genieten van de gezonde buitenlucht in een groene omgeving’, aldus schepen Dimitri Carpentier. (EVG)