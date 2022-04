Eerste steen van Park Linde in Vichte gelegd

Op donderdag 31 maart 2022 werd de officiële eerste steen gelegd van Park Linde in Vichte. Dit nieuwbouwproject zal bestaan uit vier woongelegenheden met telkens veertien appartementen met elk een eigen tuin of ruim terras. “De oplevering van het volledige project is voorzien begin 2024”, aldus ontwikkelaar en aannemer Eribo NV.

“Dit Park Linde is een doordachte en duurzame herbestemming van een bedrijfsterrein naar nieuwe ruimte om te wonen langsheen de Beukenhofstraat, naast het park Beukenhof”, zegt Tim Wielfaert Architecten. Het project wordt ontwikkeld en gebouwd door Eribo Stijlbouwers uit Waregem. Momenteel zijn de kelderwerken van de 1ste fase (Zomer- en Winterlinde) aan de gang en starten de metselwerken van het gelijkvloers. De werken van de tweede fase (Koningslinde en Zilverlinde) volgen aansluitend op de eerste fase, gezien de vlotte verkoop. Park Linde wordt volledig geïntegreerd in het Beukenhof met de Vlindertuin en het Geboortebos.

Het wordt een groene autoluwe zone met vooral open ruimte, bomen, wadi’s, wandel- en fietspaden, zitbanken en speelpleintjes. Slechts tien procent van het totale terrein van 17.000 vierkante meter wordt bebouwd en de rest wordt groen. “Onze open ruimte is schaars”, stelt zaakvoerder Eribo Pieter Vandewiele. “We opteren er dan ook voor om onze bestaande ruimte zo optimaal mogelijk te hergebruiken. Wat voorheen een oude bedrijfssite was, wordt nu een rustige buurt om te wonen. In plaats van groene ruimte aan te snijden, creëren we er met Park Linde een mooie groene omgeving bij.”

Groene long

“Dergelijke herbestemmingen van een oud terrein naar een nieuwe groene long is een absolute aanwinst voor Vichte”, gaat de Anzegemse burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) verder. “Het creëert niet alleen nieuwe ruimte om te wonen, maar Park Linde wordt ook een mooie verbinding tussen het Beukenhof en het station.” Eens het park volledig is afgewerkt, zal Park Linde zo’n 55 appartementen omvatten, waarvan reeds zestig verkocht in de eerste fase. Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 23 april een infonamiddag bijwonen tussen 14 en 17 uur. Meer informatie hierover kan je terugvinden via www.eribo. be of www.parklinde.be. (GV)