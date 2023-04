Eerste steen polyvalente zaal Kanegem ligt op zijn plaats

Achter de oude parochiezaal van Kanegem werd woensdag de eerste steen van de nieuwe polyvalente zaal gelegd door burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en zijn schepenen in aanwezigheid van het architectenbureau en de hoofdaannemer. De sloopwerken aan de achterkant van de oude zaal zijn ondertussen achter de rug, waardoor de eigenlijke opbouw nu kan starten.

Sinds de start van de werken eind vorig jaar op de site van de recreatieve zone in Kanegem zijn de voormalige parochiezaal en het aangrenzende woonhuis volledig ontmanteld, terwijl ook de aanbouw gesloopt werd. “Ook de funderingen en de vloerplaat van de nieuwe zaal (die in de tuin komt, red.) zijn klaar, waardoor de contouren van de nieuwe site nu stilaan zichtbaar worden”, aldus schepen Joris Vande Vyvere.

Jeugdlokalen

“Op de site worden twee gebouwen gerealiseerd. Van het oorspronkelijke gebouw behouden we het historische zicht, het woonhuis en de flatjes links worden gesloopt evenals de aanbouw achteraan de parochiezaal. De rest wordt volledig gerestaureerd en heringericht als jeugdlokalen. Op de plaats waar het huis vroeger stond, komt een overdekte fietsenstalling. Daarnaast wordt een traphal en een nieuw sanitair blok opgetrokken, dat ook kan fungeren als publiek toilet. Er zijn twee dubbele lokalen met kitchenette, twee bergingen, enkele kleinere lokaaltjes en een speelzolder voorzien.”

Achteraan op de site wordt een nieuwbouwvolume opgetrokken dat als ontmoetingscentrum zal dienen. “Er is een grote polyvalente zaal die nog uitgebreid kan worden met twee aansluitende vergaderruimtes. Het gebouw is ook voorzien van een bar en keuken en een bergruimte voor de verenigingen.”

Nieuwe speeltoestellen

Tussen beide volumes komt een park dat zowel door de jeugdverenigingen als door de gebruikers van de polyvalente zaal gebruikt zal kunnen worden. Tot slot investeert de stad ook 30.000 euro in nieuwe speeltoestellen in het park. Die worden geplaatst onder de bomen. “We streven naar maximaal groenbehoud. De groene zones worden wel heraangelegd in functie van de nieuwe dynamiek op het terrein. Alles zit op schema en als alles goed gaat, zal de site in het voorjaar van 2024 af zijn”, besluit de schepen. (SV)