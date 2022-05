Eerste steen nieuw jeugdhuis Chaplin officieel gelegd

Vrijdagavond werd langs de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel de eerste steen gelegd van het nieuwe jeugdhuis Chaplin. In het gebouw zal er straks ook plaats zijn voor een buurthuis en een lokaal voor het paardenkoerscomité. “De werken gaan nu snel vooruit, hopelijk kan alles klaar zijn tegen de paardenkoers in oktober.”

Op de plaats waar vroeger het jeugdhuis Chaplin huisde, wordt momenteel gebouwd aan een moderne en nieuwe locatie voor de jongeren. Een deel van de site langs de Gullegemsestraat wordt over enkele maanden ook ingericht als buurthuis. Op de bovenverdieping wordt er een plek voorzien voor het paardenkoerscomité dat telkens in oktober Winkel Koerse organiseert. “De werken gaan momenteel snel vooruit. We hopen dat we deadline van de paardenkoers halen. We zitten op schema, maar vandaag de dag is de levering van materiaal niet zo evident. Het blijft dus afwachten hoe de werken de komende maanden vorderen”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Verlangen

Het jeugdhuis kijkt alvast uit naar hun nieuwe locatie. Momenteel huizen de jongeren in de voormalige school nabij de kerk in Sint-Eloois-Winkel. “We hadden er vorige week nog een groot evenement en zijn eigenlijk tevreden met die tijdelijks locatie. Toch verlangen we naar ons nieuw en modern jeugdhuis”, aldus Thomas Ghesquiere van jeugdhuis Chaplin. Het paardenkoerscomité had vroeger zijn onderkomen in De Oude Smisse, iets verderop in de Gullegemsestraat. “Straks zitten we ten midden van het parcours met ons lokaal. Een betere locatie kan er niet zijn. We willen graag al hier iets doen met de paardenkoers van dit jaar, zelf wanneer de werken nog niet afgerond zouden zijn”, aldus Krist Vandemoortele, voorzitter van het paardenkoerscomité. Hij klom samen met Thomas en burgemeester Bart Dochy op een stelling om daar de officiële eerste steen te metsen. Na die officiële eerste steenlegging vrijdagavond trokken de genodigden naar het huidige jeugdhuis om er te genieten van een hapje en een drankje.