Eerste spadesteek voor nieuw zwembad in 2024? “Door vertraging is er beslist om gasloos te gaan”

Een duik nemen in het nieuwe zwembad van Ieper zal niet meer voor 2024 zijn, maar de eerste spadesteek wellicht wel. De gunningscommissie buigt zich momenteel over de voorstellen van de twee kandidaten die nog in de running zijn. Schepen van Sport Patrick Benoot hoopt eind januari de knoop door te hakken. “De vertraging had ook voordelen. Er kwamen nieuwe inzichten en de bouwprijzen zijn weer tot een aanvaardbaar niveau gezakt”, aldus Benoot.

De bouw van het nieuwe zwembad was het belangrijkste investeringsdossier in het beleidsplan van het stadsbestuur dat begin 2019 voorgesteld werd. Vijf jaar later is het budget al gestegen van 14 miljoen euro naar 16 miljoen euro, maar is er nog steeds geen opdracht gegund. Daar komt echter binnenkort verandering in.

“De AGB Vauban, die onder meer de sportinfrastructuur van Stad Ieper beheert, ontving op 15 december de BAFO’s (Best And Final Offers, red.) van de twee kandidaten die doorgegaan zijn naar de laatste ronde”, vertelt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper), die volop aan het herstellen is van een zware ziekte. “Momenteel is iedereen van de gunningscommissie die voorstellen aan het bekijken. Naast mezelf zitten ook specialisten, technici, ingenieurs en een afvaardiging van de sportraad en de sportdienst in de gunningscommissie.”

Corona

Toen het voorstel om een nieuw zwembad te bouwen werd gelanceerd, was het de bedoeling dat het tegen het einde van de legislatuur al klaar zou zijn. “Maar het is allemaal een beetje vertraagd door corona. We hebben onze tijd ruim genomen, maar zo lang het bestaande zwembad standhoudt – en het ziet er wel naar uit dat dat lukt – is er geen haast geboden. Ondertussen zijn de energieprijzen gedaald en de prijzen van de bouwmaterialen weer naar een aanvaardbaar niveau gezakt. Dat speelt nu in ons voordeel. Hadden we anderhalf jaar geleden beginnen bouwen, gingen we met een serieuze meerprijs opgescheept zitten.”

Het budget is nu vastgelegd op 16 miljoen euro, Vlaamse subsidies van 1,14 miljoen euro inbegrepen. “De twee kandidaten die bijna tot aan de meet gekomen zijn, zullen zich daar ook aan houden. Er zijn al ontwerpen, maar veel kan ik er nog niet over zeggen. Ik kan wel zeggen dat alles wat we nu al hebben, er ook in de toekomst zal zijn. Het sportbad zal beter uitgerust zijn voor competitie, het instructiebad komt ook zeker terug en het recreatiebad voor de kleintjes zal een beetje avontuurlijker zijn… Er is sowieso ook een tribune voorzien, met makkelijke toegang vanuit de cafetaria, die een terras zal hebben.”

“Wij hebben een sterk vermoeden dat de volgende bestuursploeg een doos van Pandora zal krijgen” – Nancy Six (oppositieraadslid voor IEPER2030)

Door de vertraging kwamen er echter ook nieuwe inzichten. “Twee jaar geleden hebben we het over een andere boeg gegooid. Aanvankelijk ging het nog het klassieke concept zijn, maar dan hebben we beslist om gasloos te gaan. Dat is ook de reden waarom de prijs hoger is dan aanvankelijk gebudgetteerd, maar op termijn zullen we dat terugwinnen in energiekosten. Met alles dat op ons afkomt, heb je als lokale overheid eigenlijk geen andere keuze dan gasloos te gaan. De vertraging heeft dus ook voordelen. Beter goed voorbereiden dan halsoverkop een zwembad neerpoten waarvan je achteraf zegt: we hadden het beter anders gedaan. Dan is het te laat.”

Eind januari verslag

De schepen verwacht dat de gunningscommissie eind januari haar verslag klaar heeft. “En dan kunnen er knopen doorgehakt worden. De gunning zou dan een feit moeten zijn eind februari of begin maart. De volgende stap is dan de bouwvergunning en dan kan er gestart worden met de werken. Naar alle verwachting zal dat in september of oktober dit jaar zijn”, schetst Patrick Benoot de verdere timing. “De eerste spadesteek is alleszins nog voor 2024. De kandidaten hebben 720 kalenderdagen om hun project af te werken. Natuurlijk krijgen ze punten op hoe rapper ze het afwerken, maar we gaan ons daar ook niet op vastpinnen. Is dat nu twee maanden vroeger of later, dat speelt niet zo’n rol. We hebben een zwembad. We hoeven ons dus geen zorgen te maken dat de zwemmers in de kou komen te staan.”

Bij oppositiepartij CD&V houden ze de vinger aan de pols. “We zijn tevreden dat het dossier naar voorbereiding eindelijk in de laatste lijn zit”, zegt fractieleider Katrien Desomer. “Er is echt wel veel tijd verloren gegaan. En dat laat zich voelen in de uiteindelijke bouwkost. De initiële prijs van 14 miljoen werd bij de laatste meerjarenplanaanpassing opgetrokken naar 16,3 miljoen. En dat is niet weinig natuurlijk, zeker als je weet dat de afbraakkost voor het huidige zwembad hier niet is ingerekend. Maar geen zwembad is geen optie en het huidige is gewoon ‘op’.”

Intensief overleg

Jan Laurens volgde als lid van de gunningscommissie het ganse traject. “Ik kan hier nog niet veel over zeggen zolang de procedure loopt en het dossier nog niet werd gegund. Dit is voorzien voor de tweede helft van januari. Maar er werd echt wel heel intensief en open overlegd, zowel met de verschillende ontwerpers, technische deskundigen, de Vlaamse zwemfederatie alsook met de afgevaardigden van de politieke fracties, meerderheid én oppositie. We staan dan ook vanuit CD&V achter het project en hopen dat we nu zo snel mogelijk vooruit kunnen.”

Masterplan

CD&V wil samen met de partners in de stadslijst ‘Team Ieper’ een masterplan opmaken voor de ganse site. “Daar zal zowel de heraanleg van het binnenplein als afbraak van het huidig zwembad in opgenomen worden. Maar ook de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de site verdienen zeker onze aandacht. Eens dit is voltooid, wordt deze site dé trekpleister voor sportief Ieper”, zegt Katrien Desomer.

Sceptisch

Nancy Six van IEPER2030 blijft sceptisch staan tegenover de plannen voor het nieuwe zwembad. “Wij twijfelen absoluut niet over de noodzaak van een zwembad en we weten ook dat het huidige zwembad aan vervanging toe is”, zegt Nancy Six. “Bij aanvang van de plannen kon men echter niet weten dat de prijzen van onder andere de bouwmaterialen ferm de hoogte zouden inschieten. Deze financiële tegenvaller zal niet de enige verrassing zijn die de kop zal opsteken, vrezen we. Op de geplande extra vergadering en tijdens de vergadering van het AGB zal er meer nieuws zijn. Wij hebben zo een sterk vermoeden dat de volgende bestuursploeg een doos van Pandora zal krijgen… Ondertussen hebben wij weet van het feit dat veel zwemmers uitgeweken zijn naar Poperinge en het is de vraag of die allemaal nog zullen terugkomen naar het nieuwe zwembad. Dit is toch ook iets waar wij ons zorgen om maken. Verder kunnen we alleen maar hopen dat het huidige zwembad niet vroegtijdig gesloten zal moeten worden door één of andere breuk of schade.”