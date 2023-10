Eerste spadesteek voor de Groene Corridor

Met de eerste spadesteek is het startschot gegeven voor de realisatie van de ‘Groene Corridor’, een groene doorgang achter de huizen parallel met de Stationsstraat, die loopt tot aan de spoorweg. Als de werken volgens planning verlopen, is het einde voorzien in februari 2024.

De Groene Corridor wordt aangelegd als buurttuin met een boeiende en leerrijke plantenvariatie op enkele aangekochte gronden tussen de Stationsstraat en de Houtstraat. Als aanvulling bij de vele gezonde en inheemse bomen die er al staan, komen er nieuwe hoogstammige fruit- en notenbomen, een heggenstructuur, enkele wadi’s (watergreppels) en patronen van gemaaid en ongemaaid gras.

Maar de Groene Corridor krijgt ook een sociale functie, als ontmoetingsplaats, met een centraal geïnstalleerd zitmeubel, her en der verspreide picknickbanken, zitbanken en speeltoestellen. De pluktuin is bedoeld om iedereen aan te sporen om gezond te snoepen van het fruit.

Auto’s aan de rand

Het creëren van de Groene Corridor, met een veilige fietsverbinding tussen de spoorweg en de Noordhoekstraat, past ook perfect in het plaatje van de beleidsdoelstelling ‘betere mobiliteit in het teken van de zwakke weggebruiker’ en het Project V4 dat het bestuur deze maand heeft gelanceerd: een verkeersveiligheidsplan waar Vriendelijk, Veilig en Vlot Verkeer in De Panne centraal staat. Fietsers zullen via deze weg de drukke Stationsstraat kunnen vermijden.

“De voorbije jaren heeft het lokaal bestuur deze gronden aangekocht en werd er een planmatig geheel van gemaakt. We investeerden 415.000 euro (exclusief registratiekosten) in de aankoop van de gronden, én 445.000 euro in de aanleg van het gebied. Wat ons betreft, een bijzondere investering in een leefbare en aangename buurt om te wonen”, aldus burgemeester Bram Degrieck.

“De werken zijn gestart. Nu ziet het er allemaal wat kaal uit, maar deze open ruimte tussen de huizen wordt een groen gebied waar je kan wandelen, spelen of gewoon veilig door kan fietsen. Er komt niet alleen nieuw groen, maar ook oude bomen die er al decennia staan, worden zorgvuldig bewaard. Iedereen is er welkom, zowel buurtbewoners als passanten. Alleen de auto’s houden we aan de rand”, zegt Wim Janssens, schepen van Openbare Werken. (MVO)