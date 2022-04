Eerste spade in de grond voor de Vlecht in Waregem: “Fileproblemen op snelweg geraken op die manier opgelost”

Op dinsdag 19 april is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de grote heraanleg van de kruising van de E17 met de Expresweg (N382) in Waregem. Minister Lydia Peeters (Open VLD) gaf er het startschot en stak de eerste grote spade in de grond. Het op- en afrittencomplex wordt opnieuw ingericht als een Vlecht om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Opvallend: het idee komt van Ieperling Robin Demey, die de nieuwe, en in België unieke techniek, op YouTube ontdekte.

Afgelopen maanden was er al heel wat bedrijvigheid aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem. In februari startte de aannemer namelijk met het rooien van bomen en met de voorbereidende grondwerken.

Op dinsdag 19 april gingen de echte infrastructuurwerken van start. In een eerste fase wordt er tot midden juni aan de kant van Anzegem gewerkt. Daarna is de Waregemse overkant aan de beurt. Zonder grote problemen zal de herinrichting klaar zijn in september van dit jaar. De totale kostprijs bedraagt 5,15 miljoen euro.

Omleidingen

De Expresweg wordt tijdens de werken volledig afgesloten. Alle verkeer tussen Anzegem en Waregem moet een omleiding volgen. Fietsers kunnen omrijden via de brug van de Wortegemseweg. De nieuwe route voor auto’s, vrachtwagens en bussen loopt via de omliggende gewestwegen.

Tot midden juni zijn de op- en afritten van de E17 aan de kant van Anzegem afgesloten. Dat is de oprit richting Gent en de afrit komende van Kortrijk. Daarna gaat de overkant dicht en kan men niet meer naar Kortrijk rijden of de afrit nemen vanuit Gent.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaf het startschot en kroop zelf even in de cabine om de weg open te breken. “Dit is een van de belangrijkste projecten op onze snelwegen. Natuurlijk zal er een periode van hinder en chaos zijn tijdens de werken, maar nadien verloopt het verkeer hier veel vlotter en vooral veel veiliger dan vandaag. En niet alleen op de Expresweg, ook de files op de afritten van de snelweg zijn vanaf midden september verleden tijd.”

Gelukkigste man in omstreken

Het Waregemse stadsbestuur glundert nu het grootse project eindelijk van start kan gaan. “Deze aanpassing is meer dan ooit nodig en bijzonder welgekomen voor al onze inwoners, ondernemers en pendelaars. Onze stad wordt binnenkort een stuk vlotter bereikbaar vanaf de E17”, reageert burgervader Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Ook schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Philip Himpe (CD&V) blikt positief vooruit. “Ik ben vandaag even de gelukkigste man in omstreken”, zegt hij. “De voorbereidende werken zijn vlot verlopen en nu kan de herinrichting eindelijk beginnen. Het project zou zelfs sneller klaar kunnen zijn dan verwacht. Indien het wegdek nog in zeer goede staat verkeert, moet het niet vernieuwd worden. Maar dat zal later pas duidelijk worden. Een eventueel herstel van het wegdek zit voorlopig ingecalculeerd.

Ieperling vindt beste oplossing

Ieperling Robin Demey wees op de Diverging Diamond Interchange-techniek, die vooral in de Verenigde Staten wordt toegepast. © LV

Het complex van de E17 in Waregem wordt op een slimme manier opnieuw ingericht als een Diverging Diamond Interchange, bij ons vanaf heden beter gekend als een ‘Vlecht’. In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg voor de brug naar de andere weghelft geleid. Voorbij de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt.

De unieke Vlecht wordt de eerste in België. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Op die manier verloopt het verkeer op de Expresweg een stuk vlotter en geraken de fileproblemen tot op de snelweg opgelost.

Opvallend: het was een doodgewone burger die eind 2016 contact opnam met het Agentschap Wegen en Verkeer. Ieperling Robin Demey wees op de Diverging Diamond Interchange-techniek, die vooral in de Verenigde Staten wordt toegepast. AWV had toen reeds een studiebureau aangesteld om een oplossing uit te werken voor het complex E17-N382, maar de eerdere voorstellen bleken te duur en te complex.

Grote impact als burger

Na onderzoek bleek een Vlecht de beste scenario voor de plaatselijke problemen op te lossen. Er zijn bovendien bijna geen grondverwervingen nodig, zodat er geen waardevolle industriegrond moet opgeofferd worden. De herinrichting gebeurt dus binnen het snelwegdomein en de bestaande weginfrastructuur blijft behouden. De brug kan – na kleine herstellingswerken – hergebruikt worden.

Demey, die in Ieper woont en in Wevelgem werkt, was nog nooit in Waregem geweest en kende het complex niet. “Enkele jaren geleden zag ik een filmpje op YouTube, zo heb ik de speciale techniek ontdekt. Even later las ik online dat men een oplossing zocht voor het probleem op dit op- en afrittencomplex. Via satellietbeelden bestudeerde ik of er in Waregem een Diverging Diamond Interchange kon ingericht worden. Dat was volgens mij mogelijk en ik besloot om AWV te contacteren en in te lichten over de Amerikaanse techniek.”

Robin ontving een geschenk van minister Peeters en werd nogmaals bedankt voor zijn bijdrage. “Het doet deugd. Het is een heel leuk gevoel dat je als burger zo’n grote impact kan hebben. En de naam ‘de Vlecht’ is goed gevonden. Het past wel in een paardenstad”, lacht hij. (LV)