Eerste ‘social ride’ is schot in de roos met ruim zeventig renners

Zaterdagochtend 27 mei om negen uur vertrokken ruim zeventig renners voor een mooie ‘social ride’ ten voordele van de strijd tegen kinderarmoede in België.

De organisatie was in handen van vzw Ride to Unite die sedert maart 2021 tal van initiatieven voor haar rekening neemt ten voordele van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.

“Het is opmerkelijk hoe Leendert Van Hulle er telkens in slaagt om zijn netwerk te motiveren om zich te scharen achter een nobel doel”, aldus Kristof De Boever (52) van Stichting Pelicano. “Dankbaar dat de jongere generatie zich via dit fietsevenement opnieuw inzet voor onze organisatie en mee de strijd tegen kinderarmoede aangaat.”

Via concrete hulp tracht Stichting Pelicano het verschil te maken voor kinderen in armoede onder meer door een dagelijkse warme maaltijd, aan het seizoen aangepaste kledij, een tandartsbezoek, lidgeld voor een vereniging en dekking van schoolkosten. Doordat zij geen overheidssteun vragen, zijn zij afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, bedrijfspartnerships of acties zoals deze social ride. “Dit initiatief van Ride to Unite sluit naadloos aan bij twee van de basisbehoeften die Stichting Pelicano voor haar Pelicanokinderen nastreeft, namelijk toegang tot sport en sociale inclusie”, zegt Head of Corporate Partnerships Kristof De Boever van Stichting Pelicano. “Bovendien zorgen de renners ieder op hun manier voor een nog grotere draagkracht van de Stichting.” Het is de derde van vier acties ten voordele van Stichting Pelicano die vzw Ride to Unite dit jaar al ondernam. De opbrengst van deze social ride bedraagt 632 euro. De andere drie geldinzamelacties in 2023 voor Stichting Pelicano waren een quiz met 4.260 euro opbrengst, een spinningevent dat 330 euro opbracht en een takeaway met 4.608 euro winst. De volgende actie ‘bier en wijnbox’ werd donderdag 1 juni gelanceerd.

Ex-Miss België aanwezig

Het vertrek van de social ride was verspreid over Brugge, Gent en Anzegem. 35 deelnemers vertrokken van aan de Sint-Paulusschool campus Sint-Vincentius in Anzegem onder aanwezigheid van de verantwoordelijke van Stichting Pelicano Kristof De Boever en Miss België 2021 Kedist Deltour uit Harelbeke. Het startschot werd gelost om 9 uur waarna in groep een rit werd afgewerkt van 69 of 107 km aan een aangenaam tempo.

Dit gebeurde onder begeleiding van een aantal Anzegemse wegkapiteins van Ride To Unite waaronder Axel Desmit, Laurent Degroote en Bert Vanhulsen. “Deze eerste Social Ride was meteen een schot in de roos”, klinkt organisator en bezieler Leendert Van Hulle (36). “Ruim 70 renners die samen, over mooie en zonnige wegen, fietsen in de strijd tegen kinderarmoede. We zijn iedereen heel dankbaar voor het engagement!”

Miss België 2021 Kedist Deltour uit Harelbeke heeft zelf ervaren hoe het is om een tijdlang in een gezin dat het niet breed heeft op te groeien en fungeert in dat kader als ambassadrice voor Stichting Pelicano

Hoe het begon

Het is intussen meer dan drie jaar geleden dat het dochtertje van CharlotteStorm en Leendert Van Hulle opnieuw gezond verklaard werd na een heel zware RSV-infectie. Minne was amper drie weken oud toen ze in het kinderziekenhuis van het UZ Gent belandde waar ze gedurende twee weken continu beademd moest worden op de afdeling intensieve zorgen tot ze uiteindelijk volledig herstelde. Uit dankbaarheid voor de bijzonder goede zorgen, richtte Leendert Van Hulle vzw ‘Ride To Unite’ op waarmee hij met een aantal andere renners uitdagende kilometers bijeen fietst. Vandaag is Minne een gezonde en heel actieve kleuter.

Vrijwiligerswerk Novo Nordisk

Het farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk besliste ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag om met hun werknemers Stichting Pelicano te ondersteunen via het effectief uitvoeren van vrijwilligerswerk in het netwerk van de Stichting. Voor ieder gepresteerd uur als vrijwilliger doneren zij bovendien een bedrag aan Stichting Pelicano. Hierdoor waren zij ook aanwezig op de social ride. “Het principe is dat Novo Nordisk haar werknemers vrijwillig inzet”, zegt Public Affairs Director Nadia Van Der Plaetsen (62). “Dit kadert onder de wereldwijde noemer ‘Take action’. “Als vrijwilligers van Novo Nordisk zetten wij mee onze schouders onder sociale projecten. Dit doen we in onze vrije tijd in combinatie met een aantal uren werktijd. Concreet stonden we zaterdag met twee werknemers mee in voor de bevoorrading van de tocht. Onze bijdrage is bescheiden en hierbij willen we meegeven dat de inzet van het team van Ride to Unite lovenswaardig en bijzonder is!”