Eerste schnauzerwandel in Oostende wordt groot succes

Oostendenaar Niels Delbaere organiseerde zondagmiddag een schnauzerwandeling in sportpark De Schorre in Oostende. Zo’n 75 baasjes kwamen met hun schnauzer meewandelen. “Zelfs mensen uit Nederland kwamen op mijn oproep af.”

De van oorsprong uit Duitsland afkomstige viervoeter is een heel geliefd dier, vooral bij wandelaars. De schnauzer dankt zijn naam aan zijn karakteristieke borstelige snuit. De liefde voor de schnauzer ontstond in het ouderlijk huis van Niels. “Mijn mama had al een schnauzer en ik was dol op het dier”, vertelt Niels. “Daarom heb ik mezelf er ook eentje in huis genomen. Je krijgt er heel veel liefde van en de dieren wandelen graag. De schnauzer is dan ook heel geschikt om fikse wandelingen mee te doen.”

In Nederland worden heel vaak wandelingen met schnauzers georganiseerd. In ons land komt het minder vaak voor. “En daar wou ik iets aan doen, dus heb ik het initiatief genomen om schnauzer-eigenaars samen te brengen”, duidt Niels. “Het idee zat al een tijdje in mijn hoofd, maar telkens werd de wandeling verplaatst. We hadden honderd inschrijvingen en daarvan kwamen er 75 baasjes af. Enerzijds mensen uit de regio, maar ook mensen van elders in het land en zelfs uit Nederland.”

De wandeling ging van start ter hoogte van de hondenlosloopweide en eindigde in het clublokaal van Happy Dog. Elke schnauzer die mee wandelde, kreeg ook een goodiebag mee naar huis. Niels is van plan om ook in de toekomst nog dergelijke wandelingen te organiseren. “De eerste was alleszins een succes en het smaakt naar meer”, vertelt hiij.