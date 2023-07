Eerste rennen in zomerse sfeer op Wellingtonrenbaan: Oostende Koerse mikt op 8.000 bezoekers per rendag

De eerste rendag van Oostende Koerse is een succes geworden: veel volk, een prima sfeer en vijf draf- en twee galoprennen die voor spanning zorgden. “Dit smaakt naar meer”, zo zei een bezoeker.

Oostende Koerse is een vaste waarde geworden. “Never change a winning team. We kiezen op negen rendagen dan ook voor een mooi aanbod aan zowel draf- als galoprennen”, zegt organisator Olivier Orlans. “We hebben de rennen nog aantrekkelijker gemaakt met een hoger prijzengeld. Er zijn koersen van 5.000 tot 25.000 euro met deze zomer een totale prijzenpot van 300.000 euro.”

Dat trekt veel eigenaars en jockeys aan en die zorgen op hun beurt voor spectaculaire rennen. “We verwachten voor de negen rendagen samen meer dan 70.000 bezoekers. Zij krijgen een mooi renprogramma, aangevuld met drie optredens van artiesten onder wie Bart Kaëll, Laura Lynn, Gene Thomas, Swoop of Wim Soetaer.”

Dit jaar vindt het merendeel van de rennen plaats om 11 uur. “Dat komt omdat we ook samenwerken met de Franse PMU en zij wensen dat die dan gelopen worden. Het is voor ons een grote bron van inkomsten, dus passen we ons aan. Ook al weten we dat veel van onze bezoekers dan nog op strand liggen.”

Gokje wagen

Op de Wellingtonrenbaan doen ze er alles aan om de bezoekers die niet zo vertrouwd zijn met de paardensport ook te betrekken. Olivier Orlans: “Er is een programmafolder die alles zeer simpel uitlegt en er zijn videoscreens waar dat ook met filmpjes getoond wordt. Wedden kan trouwens al vanaf 3 euro. En dat zorgt voor beleving. Wie een gok waagt, kijkt met andere ogen naar het paard.”