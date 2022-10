Eerste regenboogzebrapad in Veurne als symbool van tolerantie en tegen discriminatie

Het eerste regenboogzebrapad aan het Veurnse ziekenhuis AZ West is een blikvanger om de boodschap kracht bij te zetten dat Veurne een gastvrije stad is van iedereen en voor iedereen. De opvallende regenboogkleuren symboliseren de strijd tegen discriminatie.

Het regenboogzebrapad is aangelegd door Agentschap Wegen en Verkeer op de Ieperse Steenweg, aan de oversteek bij het Veurnse ziekenhuis AZ West, en is daarmee het eerste op grondgebied Veurne.

Jonas Bel, schepen van Jeugd: “Met deze actie vraagt onze stad aandacht voor de diversiteit en de acceptatie van LGBTQ+ (red. LGBTQ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender en Queer/Questioning). Iedereen is welkom in Veurne, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid of voorkeur. Via de jeugdraad kwam de suggestie om een regenboogzebrapad aan te leggen op ons grondgebied. We vonden het zebrapad aan het ziekenhuis hier het meest gepast voor.”

Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu: “Onze stad toont zich solidair in de strijd tegen discriminatie op vlak van gender en seksuele voorkeur. Dit regenboogzebrapad symboliseert permanent deze solidariteit in het straatbeeld.”