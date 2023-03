Eerste proefservice in nieuwe Lizette & Lucien: “We tellen allemaal af naar de heropening”

De proefservice van de nieuwe ‘Lizette & Lucien’ in het nieuwe pand aan de Madridstraat is goed verlopen: de medewerkers van Duinhelm zijn blij dat ze vanaf 25 maart opnieuw hun klanten kunnen bedienen in een eigen restaurant, vijf maanden na de gasontploffing die hun stek in de Christinastraat vernielde. Maar er verandert één en ander.

Directeur Saskia Verelst: “De 13de oktober was een klap voor ons. Een medewerker raakte gewond, we waren onze inboedel kwijt en de medewerkers zaten zonder werk. Na een lange zoektocht hebben we dit mooie pand gevonden in het hart van de stad. Die locatie was belangrijk, want we ondervonden zoveel steun van de Oostendenaars. Ook voor onze bijzondere medewerkers is het belangrijk. Ze kunnen hier hun job doen en er is interactie met de bevolking. Het pand was perfect in orde en had een keuken. We hebben een inboedel- en overnameprijs van 50.000 euro betaald en moesten ook nog extra investeren in materiaal dat we kwijt speelden bij de explosie.” En de heropening leeft: “Iedereen is aan het aftellen naar de heropening. Het wordt wel aanpassen, want het is met 50 plaatsen een veel grotere zaak.”

Groter pand

“Het nieuwe pand is veel ruimer dan beide vorige zaken samen en zelfs onderverdeeld in twee delen. Er is ook ruimte voor stockage en een eigen ruimte als er voor één van onze medewerkers te veel prikkels zouden zijn”, luidt het. “Het concept van de lunch blijft. We moeten onze draaiboeken niet aanpassen.”

“We zijn elke dag aanwezig met zeven bijzondere medewerkers en vier begeleiders”, zegt Charlotte Willem. “We zijn open van dinsdag tot zaterdag, maar dat betekent niet dat onze medewerkers hier altijd aan de slag zijn. Er is een team van 30 mensen.” Charlotte ziet vooral een winst in het proefdraaien: “Deze week komen collega’s van Duinhelm verschillende keren eten. Zo kunnen we na elke service bijsturen. Dat zal ook volgende week nog zo zijn.”

Aanbod

Het aanbod werd bijgestuurd: niet alle gerechten uit de vroegere zaken staan nog op het menu; de pasta’s zijn verdwenen. Ook de takeaway (die ze in Lucien en de laatste maanden voorlopig in Walrave organiseerden) is er niet meer. Wel op het menu: Lizette-klassiekers als soep (8,5 euro), twee soorten quiche (11 euro), twee soorten boterham (11 euro) of een salade (12,5 euro). Verder is er een mocktail (6,5 euro) of picon vin blanc (8,5 euro). “Er is inderdaad een beperkte kaart, maar dat komt omdat ook al onze medewerkers in de keuken staan en de bereidingen haalbaar moeten zijn. Liever kwaliteit dan kwantiteit”, duidt ook begeleider Hilde Vanhoecke.

Ook ’s namiddags

“Terwijl we vroeger sloten na de middagservice, is er nu voor gekozen om open te blijven tot 17 uur.” In de namiddag zijn er desserts en taarten tegen 4 euro. “We hebben de medewerkers ook gebriefd en ze zien die nieuwigheid helemaal zitten.” Het zal druk worden: van de vroegere 22 plaatsen zijn er nu 50 ‘couverts’ en ook uitgebreidere openingsuren. “Ook de nabijheid van het Marie-Joséplein is een troef voor de bereikbaarheid voor mensen van buiten de stad. We zetten nu meer mensen in en hopen dat het goed vol loopt”, luidt het.

Jaimie serveert zijn eerste koffie in de nieuwe Lucien & Lizette. © PETER MAENHOUDT