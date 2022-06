Eerste Pekkersfeesten beloven drie dagen ambiance: “Elke dag een ander genre”

De vzw Magik Events en cultuurcafé De Leest slaan de handen in elkaar voor de eerste editie van de Pekkersfeesten op 8, 9 en 10 juli. Vader en zoon Francis en Matthias Leman werken samen om drie dagen lang muzikale toppers uit verschillende genres op het podium van De Leest te laten optreden.

“We wilden het concept van de Pekkersfeesten eigenlijk de voorbije jaren al lanceren, maar corona stak ons toen stokken in de wielen”, klinkt het bij Francis. “Nu de situatie het weer toelaat pakken we met veel plezier uit met de eerste editie van dit nieuwe evenement. Bedoeling is om de Izegemnaar drie dagen lang optredens van topartiesten voor te schotelen, met elke dag een ander genre. Op die manier bereiken we telkens andere doelgroepen en is er voor elk wat wils.” Francis werkt daarvoor samen met zoon Matthias, die als voorzitter van de vzw Magik Events wel meer evenementen (wil) organiseren. “Dit voorjaar hadden we al een succesvolle editie van Belpop 80’s Tour en een algemene kennisquiz en op 25 juni trekken we met twee volle bussen naar Werchter Classic.”

Thuismatch

Daarna lonken de eerste Pekkersfeesten. “Op vrijdag 8 juli pakken we uit met een Dinner & Dance-formule”, zegt Matthias, die bij de vzw ook hulp krijgt van moeder Kathy Bultynck. “Om 18 uur is iedereen in de grote zaal van De Leest welkom om te genieten van heerlijke cote à l’os a volonté. We voorzien daarvoor een vipformule. Voor 90 euro kan je komen eten en kan je ’s avonds ook de optredens bijwonen. Om 21 uur staat de Queen Tribute-band Mother Mercury op de planken, om 23 uur is het de beurt aan ABBA4U, die een eerbetoon brengt aan de Zweedse topband. Wie enkel de optredens wil meepikken, betaalt 35 euro.”

Op zaterdag staan de genres new wave en punk centraal en neemt het publiek een duik in de jaren 80. “Onze headliner die avond is Red Zebra, de band van Peter Slabbinck die eigenlijk geen introductie meer behoeft en bekend staat om tal van hits, waaronder ‘I Can’t Live in a Living Room’”, zegt Francis. “Het mooie is dat we hen als laatste wilden laten spelen, maar ook de Izegemse punkband Retired Punx staat op de affiche. Red Zebra staat er op dat zij als laatste spelen en dus afsluiten, omdat ze een thuismatch spelen. Een heel mooi gebaar. Met Pesch staat overigens ook een nieuw muzikaal project van Peter Slabbinck op de affiche. Ook Obscure en Der Klinke treden die avond nog op. Er is nadien nog een afterparty met gelijkaardige muziek van dj Zebedeus.” Tickets voor zaterdag kosten 35 euro. De deuren openen vanaf 16 uur, de optredens starten een uur later.

Op zondag 10 juli staat het Nederlandstalige lied centraal. “Om 14 uur komen De Kemels, een coverband uit eigen streek, optreden”, zegt Matthias. “Om 16 uur mag de Izegemse zanger Michael Lanzo komen optreden. Als het mooi weer is zullen zij mogelijk uitzonderlijk op ons terras optreden. Alle andere concerten vinden binnen plaats. Ook dat van afsluiter Willy Sommers, die een concert met voltallige band zal spelen. Tickets kosten 40 euro, frietjes à volonté inbegrepen.”

Naast de Pekkersfeesten pakken het Cultuurcafé en Magik Events ook uit met hun jaarlijkse terrasconcerten. Bonjour Eddy beet deze week de spits af. Later volgen oa. nog Flat Band, The Heartclub Band, The Shagadeers en Boom’n van de Weireld. (Valentijn Dumoulein)

Info en tickets via www.pekkerfeesten.be.