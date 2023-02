Eerste Open Dartstornooi van dartsclub ’t Pompierke is nu al schot in roos met 380 inschrijvingen

Dartsclub ’t Pompierke organiseert op 25 februari voor het eerst een dartstornooi. De club werd pas anderhalf jaar geleden boven de doopvont gehouden, maar heeft geen gebrek aan ambitie en dat vertaalt zich ook in de omvang van het tornooi. Liefst 380 darters zullen het op 70 banen in de Europahal tegen elkaar opnemen.

“Verschillende van onze 32 leden spelen op tornooien en zo groeide het idee voor een eigen open tornooi, met een poulesysteem”, zegt Charles Braeckevelt van DC ’t Pompierke. “Eerst hadden we 32 banen in gedachten voor zowat 120 man, maar de inschrijvingen bleven binnen komen en mee dankzij de steun van onze hoofdsponsor Marc Speeckaert van Inofec, zelf een dartsliefhebber, besloten we het wat grootser aan te pakken. Het is niet omdat we een kleine club zijn dat we niet groots durven dromen. En die droom delen we met de overige sponsors Dupont, CV-Sanitair bv Lampaert Steven en Tegelwerken Dimitri Campus.”

Enkele andere ondernemers uit de regio sprongen ook mee op de kar en zo kan DC ’t Pompierke straks in de Europahal liefst 380 darters verwelkomen, op minstens 70 banen. Er zit 4.000 euro in de prijzenpot; waar 300 heren, 48 dames, 16 jeugdspelers en 8 G-darters om zullen strijden. Enkele toppers binnen de dartswereld schreven zich alvast in. “Belgisch kampioen Stefaan Deprez komt langs, maar ook Steven Strobbe, John Desreumaux, Ronny Huybrechts, Mario Vandenbogaerde, Wouter Vanrolleghem, Tony Martinez, Kurt Vandekerckhove, Serge Van Belle en Vincent D’hondt. Die laatste twee zijn meervoudige wereldkampioenen G-darts. Van enkele topspelers is de komst onder voorbehoud, want als ze zich weten te kwalificeren voor de tv-tornooien zullen ze op 25 februari moeten passen voor Tielt.”

“De finales zullen op het podium in de Europahal gespeeld worden en live uitgezonden op Facebook. In dit open pouleconcept wordt het trouwens een van de grootste tornooien van heel België”, geeft Charles nog mee. Inschrijven voor het tornooi is niet meer mogelijk, maar de club benadrukt dat toeschouwers zeker welkom zijn. “De poulewedstrijden gaan van start omstreeks 11 uur en de inkom is gratis. Mensen samenbrengen is het opzet en we hopen uiteraard ook wat sfeer te kunnen creëren in de zaal. Met dit evenement, dat we voortaan elk jaar willen organiseren, willen we iets bieden om elkaar te ontmoeten en de banden terug wat aan te halen. En daarvoor hoef je zelfs geen dartliefhebber te zijn.”