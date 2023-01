Eerste nieuwjaarsreceptie sinds 2020 blijkt schot in de roos in Waregem

Op zondag 8 januari stonden de deuren van de Waregemse ontmoetingscentra opnieuw wagenwijd open om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Na de afgelaste edities in 2021 en 2022 blikt het stadsbestuur terug op een succesvolle editie.

Om 2023 goed in te zetten, konden alle Waregemnaren afgelopen zondag op maar liefst elf locaties terecht voor een drankje en een hapje. Zowel in het stadhuis, SOBA Bilkhage, dienstencentrum De Karmel en PC Kamiano als in de ontmoetingscentra Gaverke, Nieuwenhove, De Roose, Eikenhove, ’t Klokhuis, De Coorenaar en De Linde klonken inwoners samen op het nieuwe jaar.

Volgens het stadsbestuur zakten zo’n 2.500 inwoners af naar de nieuwjaarsreceptie. “Om de Waregemnaar na twee coronajaren warm te maken voor de receptie hebben we heel wat inspanningen gedaan”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). “We hebben gedrukte uitnodigingen in de bus bedeeld, maar ook via affiches, digitale nieuwsbrieven, infoblad De Sprong, Waregem Wintert en onze sociale media de receptie gepromoot.”