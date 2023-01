Eerste nieuwjaarsreceptie in twee jaar lokt massa volk: “Blij dat we weer kunnen afspreken”

Nadat corona de voorbije jaren stokken in de wielen stak, vond zondag op de Wellingtonrenbaan opnieuw de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. En dat was meteen een schot in de roos. “2022 was geen gemakkelijk jaar”, stelde burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) in zijn nieuwjaarsspeech.

Tweeduizend bewoners en tweedeverblijvers hieven het glas op het nieuwe jaar. En bomvolle zaal op de Wellingtonrenbaan luisterden naar de toespraak van burgemeester Bart Tommelein, die 2022 omschreef als geen gemakkelijk jaar. “Maar als ik 2022 in één woord moet samenvatten, dan is het karakter”, klonk het.

“Dat is wat de Oostendenaars hebben getoond. Zo was 13 oktober een gitzwarte dag. De gasontploffing in het centrum van onze stad zal nog lang blijven nazinderen. Velen zullen zich nog tientallen jaren later herinneren waar ze op dat precieze moment waren.”

Karakter liep als rode draad door de toespraak. “Karakter zoals de ondernemers uit de Oostendse Christinastraat met alle mogelijk middelen hun zaak proberen door te zetten. Karakter is zoals Lucien, het sociaal project van Duinhelm”, gaf de burgemeester als voorbeelden.

Vooruitblik

Hij blikte ook vooruit naar 2023. “We gaan voluit voor meer orde en veiligheid. De maatregelen rond verkeersveiligheid zijn niet altijd populair, dat weten we en aanvaarden we. Maar we kiezen resoluut voor veiligheid, niet voor populariteit. We investeren in afvalstraten en afvalbakken. Niet de handhaving is onaanvaardbaar, het gedrag van de overtreder is dat wel. We gaan ook voluit voor de aanpak van armoede: dat blijft een topprioriteit.”

“Ook gaan we volop voor erfgoed. De Amandine wordt volledig opgeknapt en de Koninklijke Stallingen worden eindelijk volledig gerestaureerd. Er komt ook een oplossing voor de Thermen.”

Patrick Dupont, wereldberoemd in de regio als Pulle uit d’ostendsche revue, tekende met vrienden en familie present op de druk bijgewoonde nieuwjaarsdrink, muzikaal opgevrolijkt door de Coats Big Band. “Heel fijn dat we na twee jaar onderbreking opnieuw kunnen afspreken”, klinkt het bij de leuke groep. “We maakten er vroeger al sowieso een jaarlijkse traditie van. We zijn heel blij om terug te zijn.”

(DVL/foto PM)