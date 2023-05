Eerste Motor Day voor VillaVip Bredene: dag voor én door motorliefhebbers steunt goed doel

Op 17 juni wordt voor het eerst een Ostend Motor Day georganiseerd op domein Duin & Zee in Oostende. “Het wordt een dag voor én door motorliefhebbers. Tegelijk organiseren we de eerste editie van de ‘VillaVip Motortoer’, een rondrit van 167 kilometer door de Polderstreek, het IJzergebied, Houtland en Brugse Ommeland. De opbrengst gaat naar VillaVip Bredene”, zegt organisator Peter Van Deyk.

Peter Van Deyk spoelde in 2019 aan in Bredene, zoals wel vaker in het voetspoor van een geliefde. “Ik leerde 18 jaar geleden mijn vrouw, een Oostendse pur sang, kennen. Lange tijd hebben we in de buurt van Averbode gewoond. Maar in 2019 zijn we definitief naar Bredene verhuisd, waar we nu een woning in de Polderstraat betrekken”, vertelt Peter, die als veiligheidsadviseur aan de slag is.

Midlife crisis

“Mijn ex-collega’s, motards van de Vlaamse belastingdienst, komen jaarlijks nog hun behendigheidsproeven afleggen in Bredene. Met hun vereniging BeMoto wilden ze al langer een motortreffen aan de kust organiseren. Toen ik Peter leerde kennen, heeft hij zich meteen opgeworpen als kandidaat-organisator”, vult Jef Castelein, die samen met echtgenote Leslie Maertens VillaVip runt, aan. VillaVip is een zorgwoning waar tien zorgbehoevenden permanent verblijven.

“Ik heb ook een paar jaar een motorfiets gehad. Het klassieke verhaal, een midlife crisis en als prille vijftiger plots wat zot in de kop. Maar ook al vond ik toeren best leuk, een fanatieke motard ben ik nooit geworden. Een weerbarstige rug heeft er bovendien voor gezorgd dat ik de moto aan de kant moest zetten”, gaat Peter verder.

Gedeelde passie

“Dingen organiseren, daar blijkt Peter wel erg fanatiek in. De eerste Ostend Motor Day mag dus gerust zijn geesteskind genoemd”, gaat Jef, zelf een bedreven motard, verder. “Leuk voor ons was natuurlijk dat hij tegelijk een goed doel financieel wilde steunen.”

“We organiseren dit event uiteraard in de eerste plaats voor de motorliefhebber. Het ontbrak een beetje aan zo’n motordag in de regio Middenkust. Maar ik vond het belangrijk dat we onze gedeelde passie in het teken van het goede doel konden zetten. Alle opbrengsten van het event gaan dan ook naar VillaVip. Jef en Leslie kunnen straks hopelijk een aardig centje extra inzetten voor het welzijn van de bewoners, een leuke uitstap…”

“Het is de bedoeling er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken”

In Tim Buyse en Magalie Descamps, bestuurders van Jeugdvakantiecentrum Duin & Zee, vond Peter Van Deyk de ideale partners om de eerste editie van de Ostend Motor Day te organiseren. “Het jeugdvakantiecentrum stelde voor om als mede-organisator het evenement logistiek en financieel te steunen. Tim levert straks alle medewerkers, die de dag tot een goed eind moeten brengen.”

Op 17 juni zal de motorfanaat op Duin & Zee standhouders van diverse merken motoren, accessoires, kleding, vorming en veiligheid terugvinden. “Maar er zullen ook demonstraties trial en enduro gegeven worden. En op het horecaplein zal MTM Oostende een cocktailbar en barbecue uitbaten.”

Begeleide tourrit

Vanuit Duin & Zee zal ook een begeleide toerrit starten. Deelnemen kost 7 euro voor de motorrijder en 5 euro voor de bijrijder. De VillaVip-motorrit over 167 kilometer zal onder meer halt houden in Zwevezele. “Daar zullen we afstappen aan café ’t Mandeken, dat uitgebaat wordt door de helft van het zorgkoppel van VillaVip Pittem”, legt Jef uit. De route zal verder door de Polderstreek, het IJzergebied, Houtland en Brugse Ommeland lopen.

Als het van Peter en Jef afhangt, blijft het niet bij een enkele editie van de Motor Day. “Het is de bedoeling er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken”, geeft Peter aan. “En we willen er ook andere VillaVips bij betrekken. Misschien maken we er wel meteen een tweedaagse van. De toerrit individueel op gps laten rijden in plaats van begeleid, is ook een optie voor volgend jaar. Dan kan iedereen naar eigen believen onze Motor Day op Duin & Zee komen bezoeken.”